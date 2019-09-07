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Öğrenci servis şoförlerine eğitim

Samsun’da öğrenci servis şoför ve hosteslerine eğitim verildi.

07 Eylül 2019 Cumartesi 16:50
Öğrenci servis şoförlerine eğitim

Samsun’da öğrenci servis şoför ve hosteslerine eğitim verildi.


Uğur Okulları konferans salonunda gerçekleştirilen seminerde servis şoförleri ve hosteslerine yönelik Samsun Uğur Okulları Genel Koordinatörü Davut Numanoğlu ve Samsun Uğur Okulları Kurumsal İletişim ve Rehberlik Koordinatörü Alican Usta tarafından sunumlar eşliğinde eğitim verildi.



"Öğrencilerimizin ulaşılabilirliği bizim olmazsa olmazımız"


Seminer hakkında açıklamalarda bulunan Numanoğlu, öğrencilerin okula ulaşması noktasında okul servis şoförlerin ve hosteslerin eğitimine yönelik Samsun Uğur Okulları olarak tüm servis şoförlerini 1 günlük eğitim programına aldıklarını belirterek, “Servis taşımacılığı öğrencilerimizin can güvenliği ve okula sağlıklı, huzurlu ulaşımı noktasında ne yapılabileceği ile ilgili gerek Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatı çerçevesinde gerekse rehberlik, psikolojik, danışmanlık çerçevesinde iletişim konularında servis şoförlerimizin eğitime ihtiyacı olduğunu düşündük. Öğrencilerimizin ulaşılabilirliği bizim olmazsa olmazımız. Bu noktada öğrencilerimizin evlerinden çıktığı andan itibaren okula ulaşması ve okuldan çıkışı sonrası evine ulaşımı noktasında da güvenli ulaşım sunabilmek adına servis şoförlerimizi rehberlik ve psikolojik danışman koordinatörümüz Alican Usta nezaretinde bir eğitim programına tabi tuttuk. Servis şoförlerimizin kendilerine dair problemlerini dinledik. Bizim ve velilerimizin beklentilerini paylaştık. Araçlarımızın standardı, araçtaki görevlilerin kılık kıyafet, araçların donanımı, araç şoförlerimizin iletişimine kadar her noktasını değerlendirdiğimiz verimli bir seminer çalışması oldu” dedi.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 16:50
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