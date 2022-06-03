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Gündem Öğrenci görünümlü yaratıklardan küstahlık! Kâbe’nin üstünde oturan Atatürk fotoğrafı
Gündem

Öğrenci görünümlü yaratıklardan küstahlık! Kâbe’nin üstünde oturan Atatürk fotoğrafı

Kadir Has Üniversitesi'nde okuduğu belirlenen eşcinsel sapkınlar, Mustafa Kemal'i Kâbe üstünde otururken montajladıkları görüntüyle büyük bir provokasyona imza attı!..

Yeniakit Publisher
2022-06-03 15:55:00 - 2022-06-03 16:24:51
Öğrenci görünümlü yaratıklardan küstahlık! Kâbe’nin üstünde oturan Atatürk fotoğrafı

Eşcinsel sapkınlar toplumun sinir uçlarına dokunup provokatif eylemlerde bulunmaya devam ediyor. Son olarak, Kadir Has Üniversitesi'nde okuduğu belirlenen küstahların sosyal medya paylaşımı büyük tepkiye neden oldu.

3 rezil, Kâbe'nin üstünde Mustafa Kemal'in montajlanmış görüntüsünü paylaştı.

Paylaşımları yapan Kadir Has Üniversitesi Kardelen Güder, gelen tepkilerin ardından hesabını kapattı.

Kemalizm üzerinden İslami değerlere saldıran küstah kadın hakkında üniversite rektörlüğüne, "Harekete geçin" çağrıları yapıldı.

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