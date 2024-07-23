Öğren-Dönüş Programı lansmanı yapıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Ankara Sanayi Odası (ASO) iş birliğiyle sanayide verimliliği artırmak ve dijital dönüşümü hızlandırmak için kurulan “ASO Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi”nin (ASO Model Fabrika) 16. Öğren-Dönüş Programı lansman toplantısı gerçekleştirildi.

Ankara'da “ASO Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi”nin 16. Öğren Dönüş Programı lansman toplantısı ASO Model Fabrika'da gerçekleştirildi. Ankara Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Ercan Ata, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Uygulamaları Dairesi Başkanı Dr. Yücel Özkara, ASO 1. OSB Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Tütek, sanayiciler ve programa katılan firmaların temsilcileri katıldı.

ASO Başkan Yardımcısı Ercan Ata, konuşmasında Model Fabrika'nın teknolojinin en ileri düzeyde kullanıldığı, yenilikçi ve sürdürülebilir üretim anlayışıyla donatılmış bir tesis olduğunu vurguladı.

ASO Model Fabrika'nın inovasyon ve kaliteyi her zaman ön planda tutarak bu alanda lider konumda olduğunu ifade eden Ata, “ASO Model Fabrika'da sadece ortaklarımızın beklentilerini karşılamakla kalmayıp, aynı zamanda onların hayatlarını kolaylaştıracak, iş verimliliğini artıracak ve yeni standartlar belirleyecek işler yapıyoruz” dedi.

Dijital dönüşümün, verimlilik artışının ve endüstri 4.0'ın somut bir örneği olarak ASO Model Fabrika'yı hayata geçirdiklerini dile getiren Ata, “Burada, en yeni üretim teknikleri, otomasyon sistemleri ve yapay zeka teknolojileri bir araya getirerek, üretimde mükemmellik standartlarını belirlemek amacıyla çalışıyoruz. Yenilikçi fikirlerin ve çözümlerin filizlendiği bir ekosistem oluşturmanın gururunu yaşıyoruz" ifadesini kullandı.

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Ata, “Ankara Sanayi Odası olarak çok önemli bulduğumuz verimlilik konusunda yoğun bir çalışma içindeyiz. Bu konuda topyekün mesafe kat etmeden ülkemizin dünyada hak ettiği yere ulaşması mümkün değil. Verimliliği teknolojik seviyemizle birlikte yükselterek hep birlikte ülkemizi hak ettiği yere ulaştıracağız” diye konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Uygulamaları Dairesi Başkanı Dr. Yücel Özkara ise sanayinin lokomotifinin imalat sanayii olduğunu, model fabrikaların lokomotifinin ise ASO Model Fabrika olduğunu belirterek, “Bu başarıyı 6 yıllık geçmişiyle, arkasında duran güçlü yönetimiyle ve başarılı ekibiyle sağladılar” dedi.

ASO 1.OSB Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Tütek de ASO Model Fabrika'nın kurulduğu ilk günden bu yana Türk sanayisinin kalkınması ve kar etmesi için uğraştığını belirterek, “Eskiden bir ürünün fiyatını bulurken, maliyetimizi hesaplıyorduk. Maliyetin üzerine makul bir kâr koyarak satışa sunuyorduk. Ancak dünya değişti, dünya artık bunu kabul etmiyor. Her ürünün dünyada ve o ülkenin toplumsal kalitesine oranla bir fiyatı var. O yüzden bizim kârımızı arttırmamız gerekiyorsa yapacağımız tek şey maliyetlerimizi düşürmek. Yalın ve dijital dönüşüm de burası için olmazsa olmaz" şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından ASO Model Fabrika'nın Öğren Dönüş Programı'na katılan firmaların temsilcileri, program sayesinde yeni yatırım yapmadan verimliliklerini nasıl artırdıklarını örneklerle anlattılar.