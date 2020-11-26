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Ekonomi OGM’nin hava gücü filosuna takviye
Ekonomi

OGM’nin hava gücü filosuna takviye

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Orman Genel Müdürlüğünün (OGM) 2021 Yılı Döner Sermaye Bütçe Hazırlık Toplantısı’nda, kurum çalışanlarına hitap etti.

Yeniakit Publisher
2020-11-26 22:12:00 -
OGM’nin hava gücü filosuna takviye

Bu yıl ülkenin her yerinde yoğun orman yangınlarıyla mücadele ettiklerini anımsatan Pakdemirli, İnsansız Hava Araçlarını (İHA) orman yangınlarında sık sık kullandıkları aktardı.

12 dakikada müdahale 

Pakdemirli, bunların hem ekiplerin müdahalesi hem de yönlendirilmesi noktasında çok da faydasını gördüklerine işaret ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bu sayede yangına hassas ormanlarımızın bulunduğu bölgelerde, yangına ilk müdahale süresi 2003’te ortalama 40 dakika iken, bu süreyi 2020’de 12 dakikaya indirdik. İnşallah 2023’e kadar, bu süreyi 10 dakikaya kadar indirmek için gerekli çalışmaları da yapıyoruz. Bu yıl ülkemizde ilk kez 10 ton üzerinde su atabilen 2 amfibik uçak ve 1 helikopter kullandık. 2021’de de 4 drone, 5 amfibik uçak ve 30 helikopter ile hava gücü filomuzu daha da güçlendireceğiz. Çünkü dünyada sıcaklık rekorlarının kırıldığı 2020 yılından sonra, 2021’de de aynı meteorolojik risklerin olacağını tahmin ediyoruz.”

“Tohum ver fidana dönüşsün”

Bu yıl 11 Kasım’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde hem Türkiye hem de dünyada büyük bir ağaçlandırma seferberliğine daha imza attıklarını anımsatan Pakdemirli, genç kuşaklara tabiat sevgisini aktarmak için “Tohum Ver, Fidana Dönüşsün” projesini başlattıklarını bildirdi. Pakdemirli, projeyle ilk ve ortaokul çağındaki çocukların bu yıldan itibaren kendi fidanlarını yetiştirmeye başlayacaklarını aktararak, “Biz onlara tohum vereceğiz, ‘bunu büyüt, fidan yap’ diyeceğiz. Onlar da bir yıl boyunca tohumun fidana dönüşmesi serüvenine bizzat şahitlik edecek. Ve bir yıl sonra Milli Ağaçlandırma Günü’nde çocuğumuz, kendi sulayıp büyüttüğü fidanını toprakla buluşturacak” değerlendirmesinde bulundu

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