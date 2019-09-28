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OGM personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? OGM alımı sözlü sınavı ne zaman yapılacak?

OGM personel alımı sonuçları son dakika ne zaman açıklanacak? sorusu sorgulanmakta. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) bünyesinde alımı yapılacak olan 4 bin 996 sözleşmeli orman muhafaza memuru ve orman mühendisi alımı başvuruları 12-23 Eylül tarihleri arasında yapıldı. OGM alımı için başvuruda bulunanlar OGM personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu başvuru yapan adaylar tarafından merak ediliyor. Peki, OGM personel alımı sözlü ve uygulamalı sınav ne zaman yapılacak? OGM personel alım sonuçları ne zaman açıklanır? İşte detaylar…

28 Eylül 2019 Cumartesi 09:56
OGM personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? OGM alımı sözlü sınavı ne zaman yapılacak?

OGM personel alımı sonuçları son dakika ne zaman açıklanacak? sorusu sorgulanmakta. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) bünyesinde alımı yapılacak olan 4 bin 996 sözleşmeli orman muhafaza memuru ve orman mühendisi alımı başvuruları 12-23 Eylül tarihleri arasında yapıldı. OGM alımı için başvuruda bulunanlar OGM personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu başvuru yapan adaylar tarafından merak ediliyor. OGM alımı sonuçları açıklandı mı? Peki, OGM personel alımı sözlü ve uygulamalı sınav ne zaman yapılacak? OGM personel alım sonuçları ne zaman açıklanır? İşte detaylar…

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı olan Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM) yapacağı, sözleşmeli orman muhafaza memuru ve orman mühendisi alımıyapacağını duyurmuştu. 12 Eylül Perşembe günü başlayan OGM personel alımı başvuruları 23 Eylül tarihinde sona erdi. Başvuruların sona ermesiyle birlikte gözler OGM personel alımı başvuru sonuçlarına çevrildi. Bu kapsamda merakla araştırılan sorular arasında OGM personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu yer alıyor. Adaylar yerleştirme sonuçlarını 03.10.2019 tarihine kadar http://isealim.ogm.gov.tr adresindeki sistemden e-devlet şifreleri ile öğrenebilecektir. KPSSP3 puanı en yüksek olan adaydan başlayarak yapılacak sıralama sonucu, belirlenen pozisyon sayısının 4 katına kadar aday ve son adayla eşit puana sahip adayların olması halinde bunlar da son adayla birlikte sözlü ve uygulamalı sınava girmeye hak kazanacaktır.

OGM personel alımı sözlü sınavı ne zaman?

Sözlü ve uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar 27.10.2019 tarihine kadar http://isealim.ogm.gov.tr adresindeki sistemden e-devlet şifreleri ile durumlarını öğrenebilecektir.

Sözlü ve uygulamalı sınav yeri ve zamanı 27.10.2019 tarihine kadar www.ogm.gov.tr. internet adresinde ayrıca ilan edilecektir.

Adaylar sınava gelirken yanlarında;

Fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesini (Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) bulundurmak zorundadır.

OGM alımı sözlü sınavı konuları nereler?

Sözlü ve uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar aşağıda belirtilen sözlü ve uygulama sınav konularından sınava tabi tutulacaktır.

1- Sözlü sınav konuları;

a) Genel kültürü, 10 puan

b) Genel ormancılık konuları hakkında bilgi düzeyi, 10 puan

2- Uygulamalı sınav konuları;

a) Orman yangınlarına müdahale yöntemlerine yönelik uygulamalar, 20 puan

b)Amenajman planı ve harita okuma bilgisine yönelik uygulamalar, ormanların yasadışı faaliyetlerden korunması yöntemlerine yönelik uygulamalar, orman sağlığını tehdit eden zararlı organizmalar ve bunların meydana getirdiği zararlar ile mücadele yöntemlerine ilişkin uygulamalar, 20 puan

c) Fidan üretimi, dikimi, bakımı ve silvikültür tekniklerine yönelik uygulamalar, 20 puan

ç) Ağaçların kesilmesi, kesilmiş ağaçlardan en yüksek değerdeki ürün kompozisyonunu elde etmeye yönelik boylama ve mesaha işlemlerine ilişkin uygulamalar, 20 puan

Sınav komisyonunun her bir üyesi tarafından verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir ve üyelerin yüz tam puan üzerinden verdikleri notların aritmetik ortalaması alınarak adayların sözlü ve uygulamalı sınav puanı tespit edilir. Sözlü ve uygulamalı sınavda yüz üzerinden toplam en az 70 puan alanlar başarılı sayılır.

 

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Haber Tarihi: 28 Eylül 2019 Cumartesi 09:56
  1. OGM personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?
  2. OGM alımı sözlü sınavı konuları nereler?
  3. OGM personel alımı sözlü sınavı ne zaman?
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