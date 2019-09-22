OGM personel alımı başvuruları ne zaman bitecek? Orman Genel Müdürlüğü (OGM) 4 bin 996 sözleşmeli personel alacak. İlanlara göre, belirlenen illerde istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel pozisyonunda bin 150 orman mühendisi, 2 bin 700 orman muhafaza memuru ve mühendis, avukat, tekniker, laborant, büro ile destek personeli (şoför) gibi pozisyonlarda görev yapmak üzere bin 146 sözleşmeli personel istihdam edilecek. Söz konusu ilanlardan bazıları için başvuru süreci, e-Devlet üzerinden alınmaya devam ediyor. Peki, OGM personel alımı başvuruları ne zaman bitecek?

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünün (OGM) yapacağı personel alımı için başvuru süreci yakın zaman önce başlamıştı. Gözler şimdi ilanlar için belirlenen son başvuru tarihinde. İşte, OGM personel alımına ilişkin ayrıntılar... Orman Genel Müdürlüğüne (OGM) alınacak personelden bin 146'sı mülakat ve uygulama sınavı yapılmadan, KPSS puan sıralaması esas alınarak, adayların mezuniyet durumlarına göre tercih ettiği pozisyon için en yüksek puan alan adaydan başlayarak yerleştirilecek. Bu kategoride alımı yapılacak sözleşmeli personel listesinde 10 orman endüstri mühendisi, 7 bilgisayar mühendisi, 9 makine mühendisi, 5 elektronik mühendisi, 12 inşaat mühendisi, 7 yazılım mühendisi, 65 avukat, 11 biyolog, 11 laborant, 1 tekniker, 708 büro personeli, 200 ön lisans mezunu destek personeli ve 100 ortaöğretim mezunu destek personeli bulunuyor. Başvuru süresi 23 Eylül'de sona erecek. OGM'nin istihdam edeceği diğer pozisyonlardaki müracaatlar, 24 Eylül-7 Ekim döneminde yapılacak.

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