OGM Ormanspor'un Avrupa'da rakibi Beşiktaş





ANKARA (AA) - Kadınlar FIBA Avrupa Kupası play-off turu rövanş maçında OGM Ormanspor, yarın bir diğer Türk temsilcisi Beşiktaş'ı sahasında ağırlayacak.

M. Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak.

İki takım arasında oynanan play-off turu ilk maçı, 83-59 Beşiktaş üstünlüğüyle tamamlanmıştı.

Eşleşmeyi geçecek takım son 16 turunda bir diğer Türk ekibi Çukurova Basketbol ile karşılaşacak. Çukurova Basketbol play-off turunu maç yapmadan geçti.











