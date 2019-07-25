0553 313 94 23

OGM Ormanspor, Arike Ogunbowale'yi transfer etti

25 Temmuz 2019 Perşembe 11:43
OGM Ormanspor, Arike Ogunbowale'yi transfer etti


ANKARA (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden OGM Ormanspor, 22 yaşındaki ABD'li oyuncu Arike Ogunbowale'yi renklerine bağladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ekibimiz son olarak Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi (WNBA) draftında ilk turda seçildikten sonra Dallas Wings forması giyen Arike Ogunbowale'yi transfer etti." ifadesi kullanıldı.

1,73 metre boyundaki Arike Ogunbowale, 1 numara pozisyonunda oynuyor.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 11:43
  1. Arike Ogunbowale
  2. OGM Ormanspor

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çikolata severlerin hayalini süsleyen rüya tart
    1. Çikolata severlerin hayalini süsleyen..
    2. Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi yeniden..
    3. Safranbolu Belediyesi, bitkisel atık..
    4. Meksika'da 2014'te kaybolan öğrenciler
    5. Adana’da Türkiye Ürün İhtisas Borsası..
    6. Eren Enerji’nin uçakta beyin kanaması..
    7. Aydın'da minibüsle tır çarpıştı: 1..
    8. Başkan Bozkurt belediye birimlerini..
    9. Aktaş: Millî ve dinî değerlere bağlıyım
    10. 22 yıl sonra ilk hafızlar mezun oldu
    11. Yaralı kerkenezler tedavi altına alındı
    12. Kerkük’te yanan Kayseri Çarşısı’nda..
    13. Nissibi Köprüsü girişinde çalışma..
    14. Josef de Souza İstanbul’a geldi
    15. İçişleri Bakanlığınca, biri gri..
    16. Ozanlara özendi 66 yaşında bağlama..
    17. Kocaeli’deki eski eş cinayeti anları..
    18. Suç makinesi yakalandı
    19. Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi
    20. Filistinli tutukluların çocukları..
    Davutoğlu'ndan Başkan Erdoğan hakkında skandal sözler! "Ben suçluysam Erdoğan da suçlu"
    Davutoğlu'ndan Başkan Erdoğan hakkında skandal sözler! "Ben suçluysam Erdoğan da suçlu"
    Tüm Türkiye'de uygulanacak! Uymayana 10 bin lira ceza
    Tüm Türkiye'de uygulanacak! Uymayana 10 bin lira ceza
    Gündemi sarsan iddia! Fetullah Gülen öldü mü?
    Gündemi sarsan iddia! Fetullah Gülen öldü mü?
    Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken Hakan Atilla açıklaması!
    Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken Hakan Atilla açıklaması!
    Ağlak "Atatürk sömürücüleri" CHP'li belediyelerde böyle kadrolaştı!
    Ağlak "Atatürk sömürücüleri" CHP'li belediyelerde böyle kadrolaştı!

    Günün Karikatürü

    25 Temmuz 2019
    Türkiye'den ABD'ye uyarı: Artık sabrımız kalmadı
    Türkiye'den ABD'ye uyarı: Artık sabrımız kalmadı
    Yerli uzay roketi ikinci atış testine başladı
    Yerli uzay roketi ikinci atış testine başladı