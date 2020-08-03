OGM iş başvurusu Tarım ve Orman Bakanlığı OGM personel alım başvuru şartları
Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü OGM işçi alımı İŞKUR, OGM işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? Soruları Orman Genel Müdürlüğü’nün 700 işçi alımının yapılacağın açıklanmasından sonra merak edilmeye başlandı. OGM İş Makinesi Operatörü, Greyder Operatörü, Ekskavatör Operatörü, Dozer Operatörü ve Traktör Operatörü olmak üzere işçi alımının yapılacağı OGM İŞKUR iş ilanıyla duyuruldu. Peki Orman Genel Müdürlüğü işçi alımları ne zaman? OGM işçi alımı başvuru şartları nelerdir? OGM işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? OGM işçi alımları hangi illerde yapılacak? İşte Tarım ve Orman Bakanlığı personel alım haberi.
Orman Genel Müdürlüğü (OGM) başvuru şartları ile ilgili araştırmalar başladı. OGM işçi alımı yapacağını duyurdu. Yayımlanan ilanda, ‘Adaylarda aranacak genel ve özel şartlar ile diğer bilgiler İŞKUR açık iş ilanlarında belirtilecektir. Bu ilanlar 04-10/08/2020 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yayımlanacaktır. İlanda belirtilen şartları taşıyan adaylar ilan süresince başvurularını İŞKUR üzerinden yapacaklardır.’ denildi.
Orman Genel Müdürlüğü işçi alımları ne zaman?
İşçi alım ilanları 04-10 Ağustos'ta İŞKUR üzerinden yayımlanacak. İlanda belirtilen şartları taşıyan adaylar ilan süresince başvurularını İŞKUR üzerinden yapabilecek.
Adaylarda aranacak genel ve özel şartlar ile diğer bilgiler İŞKUR açık iş ilanlarında belirtilecektir. Bu ilanlar 04-10/08/2020 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yayımlanacaktır. İlanda belirtilen şartları taşıyan adaylar ilan süresince başvurularını İŞKUR üzerinden yapacaklardır.
Sözlü ve Uygulamalı Sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 (dört) katı kadar aday çağrılacaktır. Bu adaylar noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecektir. Kura yeri ve tarihi İŞKUR açık iş ilanında belirtilecek olup ilgili Orman Bölge Müdürlüğü internet sitesinden de ayrıca duyurulacaktır. Bununla ilgili olarak adayların adreslerine yazılı tebligatla bildirim yapılmayacaktır. İlan edilecek tüm pozisyonların deneme süresi 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca iki aydır. İşçi alım süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evraklar ile Sözlü ve Uygulamalı Sınavın yeri ve tarihi Bölge Müdürlükleri internet sitesi üzerinden ilan edilecektir. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.
OGM işçi alımları hangi illerde yapılacak?
OGM'nin Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre işçi alımı Adana, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin Balıkesir, Bolu, Bursa, Çanakkale, Denizli, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kayseri, Konya, Kütahya, Mersin, Muğla, Sakarya, Şanlıurfa, Trabzon ve Zonguldak Bölge Müdürlüklerine gerçekleştirilecek.