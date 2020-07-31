Orman Genel Müdürlüğü, İŞKUR üzerinden yayınladığı ilan ile 700 sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu. OGM; 200 iş makinesi, 200 greyder, 200 ekskavatör, 60 dozer ve 40 traktör operatörü alacağını Resmi Gazete'de yayımladı. OGM işçi alımı için gerekli şartları taşıyan kişiler İŞKUR'dan başvuru yapacak.

Orman genel Müdürlüğü hangi mesleklerde işçi alacak?

Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Genel Müdürlüğün taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 200 iş makinesi operatörü, 200 greyder operatörü, 200 ekskavatör operatörü, 60 dozer operatörü ve 40 traktör operatörü alımı yapılacak.

Adaylarda aranacak genel ve özel şartlar ile diğer bilgiler İŞKUR açık iş ilanlarında belirtilecek. Bu ilanlar 4-10 Ağustos'ta İŞKUR tarafından yayımlanacak. Gerekli şartları taşıyan adaylar, ilan süresince başvurularını İŞKUR üzerinden yapabilecekler.

Sözlü ve uygulamalı sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 katı kadar aday çağrılacak. Bu adaylar noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek. Kura yeri ve tarihi İŞKUR açık iş ilanında belirtilecek ve OGM'nin internet sitesinden de ayrıca duyurulacak.

İşçi alım süreciyle ilgili tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evrak, sözlü ve uygulamalı sınavın yeri ve tarihi, bölge müdürlükleri internet sitesi üzerinden ilan edilecek.

OGM 700 işçi alımı için gereken şartları neler?

OGM geçici işçi alımı için genel ve özel şartlar aranıyor. Genel şartların ilki Türk vatandaşı olmak ve 18 yaşını tamamlamış olmak olarak belirtildi.

Başvuru yapacak adayların, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmaması istendi.

Ayrıca, kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olma, askerlik ile ilişiği olmama (yapmış olmak, tecilli, bedelli veya muaf olmak) şartı da aranıyor.

Adayların, başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ve özel şartlara haiz olması ve herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olması gerekiyor.

İŞKUR Açık İş İlanında belirtilen ilde ikamet ediyor olma şartı da aranıyor.