Orman Genel Müdürlüğü bünyesine 5 bin yangın işçisi alımı yapılacağı müjdesi verildi. İş başvurusunda bulunmak isteyenler ise aranan şartları, başvuru işlemlerinin ne zaman nereden yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, OGM başvuru şartları nelerdir?

OGM 5 bin işçi alımı başvuru tarihi ne zaman? OGM işçi alımları nereden yapılacak?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, “5 bin yeni yangın işçisi istihdamı ülkemize hayırlı olsun” ifadesini kullandı.

Bu açıklamanın ardından Orman Genel Müdürlüğü ise sosyal medya hesabından, “Yeşil Vatan’ımızın kıymetli ormanlarını korumak ve geliştirmek için mücadele edecek 5.000 yeni işçi istihdam ediyoruz. Bu süreçte bizlere imkan sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve Sayın Bakanımız Bekir Pakdemirli’ye şükranlarımızı sunuyoruz” paylaşımında bulundu.

Alım tarihlerine ilişkin ise bir tarih açıklanmadı. Ancak başvuruların mart ayı içerisinde alınması bekleniyor. Konu hakkında detaylar paylaşıldığında haberlerimizde yer vereceğiz.

Yangın işçisi alımı başvuru şartları nelerdir?

Yangın işçisi alımına ilişkin yeni ilanhenüz yayımlanmadı. İlan yayınlandığında başvuru tarihi ve şartları açıklanacaktır. Ancak önceki ilanlarda aranan şartlar şöyleydi:

Türk vatandaşı olmak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

Başvuru yapacak adayların, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

Adayların, başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ve özel şartlara haiz olmak,

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.