  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bakan Kacır: Türkiye'yi ileri teknoloji üretim merkezi haline getireceğiz! Dünya klasmanında Türkiye'den kritik hamleler

Putin'i çıldırtacak gelişmeyi duyurdular: Rus SU-57 yerine Türkiye'den Milli Muharip Uçak Kaan alacaklar

Eş Başkanlar Kandil’in uzantısı DEM’e yaranmak için yarışıyor! Biri el öpüyor diğeri alkışlıyor

Kandil daha ne istesin! CHP’nin adayından DEM’e övgüler

Türkiye'de bir ilk olacak! Akkuyu'dan harika haber

Malum zihniyetin maskesi bir defa daha düştü! Katil kaçtı fondaşlar sustu

Gıda ve et fiyatlarındaki önlenemeyen yükseliş tepki çekiyor! Fırsatçılar cezalandırılmalıdır

Kuzey Kore’den dünyayı strese soktu! “Savaş hazırlıklarını artırın”

Bu yol TB2 SİHA almaya doğru gidiyor! Skandal patladı: 4 yıl önce kurulan özel İHA filosu tek bir test dahi yapamadı

Altın fiyatlarında yeni zirve!
Gündem Oğluyla Mısır'a kaçan yazar Eylem Tok için kırmızı bülten talebi
Gündem

Oğluyla Mısır'a kaçan yazar Eylem Tok için kırmızı bülten talebi

Yeniakit Publisher
2024-03-07 14:26:00 -
Oğluyla Mısır'a kaçan yazar Eylem Tok için kırmızı bülten talebi

İstanbul, Eyüpsultan'da 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazaya karışan 17 yaşındaki oğlunu olay yerinden kaçırarak Mısır'a götüren yazar Eylem Tok ile oğlu hakkında kırmızı bülten çıkarılması talep edildi.

Eyüpsultan'da lüks ciple, arızalanan ATV motorunu emniyet şeridinde kontrol eden gruba çarpan ve 1 kişinin ölümüne neden olan 17 yaşındaki sürücü T.C ve annesi Eylem Tok için kırmızı bülten talebi hazırlanarak Adalet Bakanlığına gönderildi.

‘Somali Cumhurbaşkanının oğlu’ diye tepinen laikçi medya üç maymunu oynadı! Eylem Tok ve oğluna yakalama kararı
‘Somali Cumhurbaşkanının oğlu’ diye tepinen laikçi medya üç maymunu oynadı! Eylem Tok ve oğluna yakalama kararı

Gündem

‘Somali Cumhurbaşkanının oğlu’ diye tepinen laikçi medya üç maymunu oynadı! Eylem Tok ve oğluna yakalama kararı

Eylem Tok ile oğlu neden başka bir ülkeye değil de Mısır'a kaçtı?
Eylem Tok ile oğlu neden başka bir ülkeye değil de Mısır'a kaçtı?

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Eylem Tok ile oğlu neden başka bir ülkeye değil de Mısır'a kaçtı?

1 bebek babasız kaldı onun derdine bakın! Oğlunu Mısır’a kaçıran Eylem TOK’tan şaşkına çeviren sözler
1 bebek babasız kaldı onun derdine bakın! Oğlunu Mısır’a kaçıran Eylem TOK’tan şaşkına çeviren sözler

Gündem

1 bebek babasız kaldı onun derdine bakın! Oğlunu Mısır’a kaçıran Eylem TOK’tan şaşkına çeviren sözler

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23