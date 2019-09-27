Oğlunun ölüm haberini alan baba hayatını kaybetti Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde oğlunun ölüm haberini alan baba Necati Çeçen, evlat acısına dayanamayarak vefat etti.

Kdz. Ereğli Örencik Mahallesi sakinlerinden Özgür Çeçen, uzun süredir kanser tedavisi görüyordu. Kansere yenik düşen genç, hayatını kaybetti. Oğlunun ölüm haberini alan baba Necati Çeçen de evlat acısına dayanamayarak vefat etti. Baba ve oğlunun cansız bedenlerinin bulunduğu tabutlar Gülüç Beldesi’ndeki evlerinin önüne getirilerek yan yana konuldu, helallik alındı. Vefat eden baba yan yana toprağa verildi

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