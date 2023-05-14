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Gündem Oğlunun görüntülerine dayanamadı! Hayatını kaybetti
Gündem

Oğlunun görüntülerine dayanamadı! Hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2023-05-14 12:52:00 -
Oğlunun görüntülerine dayanamadı! Hayatını kaybetti

Almanya'da yaşayan Mehmet Cinkara, profesyonel boksör olan oğlu Hüseyin Cinkara'nın maçını izledikten sonra yaşamını yitirdi.

1 ay önce kalp ve böbrek yetmezliği nedeniyle hastaneye yatırılan baba Cinkara, doktorlar tarafından 'Artık yapacak bir şey yok' denilerek taburcu edildi. WBC Asya şampiyonluğunu kazanan 38 yaşındaki boksör, müsabakasını TV'den izleyen babasını son kez ziyaret edip elini öptü.

Boks karşılaşmasına hazırlanan oğlunun hastalığından etkilenmemesi için baba Cinkara, 'Beni düşünme. İstiklal Marşımızı okut, bayrağımızı yücelt, vatanımızın sesini dünyaya duyur' deyip evladını uğurlamıştı. 

Almanya'da yaşayan Mehmet Cinkara, profesyonel boksör olan oğlu Hüseyin Cinkara'nın maçını izledikten sonra yaşamını yitirdi.

 

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