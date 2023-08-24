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Gündem Oğlunun boğulduğunu sanan baba çocuğunu görünce gözyaşlarına boğuldu!
Gündem

Oğlunun boğulduğunu sanan baba çocuğunu görünce gözyaşlarına boğuldu!

Yeniakit Publisher
2023-08-24 21:00:00 -
Oğlunun boğulduğunu sanan baba çocuğunu görünce gözyaşlarına boğuldu!

Eğirdir'de 14 yaşındaki oğlu Yusuf Y.'nin boğulduğunu sanan baba Murat Ö., hayatının en zor anlarını yaşadı.

Eğirdir'e babasıyla birlikte gelen 14 yaşındaki Yusuf Ö., serinlemek için göle girdi. Ancak bir süre sonra gözden kayboldu.

Endişelenen baba Murat Özen, oğlunun boğulduğunu düşünerek hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne başvuruda bulundu.

Sağ sağlim gelince baba gözyaşlarına boğuldu!

Olay yerine hızla gelen emniyet ekipleri, Eğirdir Jandarma Bot Komutanlığı ekipleri ve gönüllü vatandaşlar, kayıp genç Yusuf Y. Ö.'yü bulmak için gölde arama çalışmalarını başlattı. Eğirdir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yazla Mahallesi'nde sahilleri kontrol ederken, Yusuf Y. Ö.'nün Eğirdir Askeri Yazlık Gazino sahilinde olduğunu fark etti.

Yusuf, sağ salim polis eşliğinde ilk göle girdiği sahile yürütüldü. Baba Murat Özen, oğlunun sağlıklı bir şekilde bulunduğunu görünce büyük sevinç yaşadı. Gözyaşlarına hakim olamayan baba, sağlık ekipleri tarafından tedbir amaçlı olarak Eğirdir Hastanesi'ne götürüldü.

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