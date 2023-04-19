Oğlunu sabah namazına kaldıran annenin duygulandıran sözleri!

Yazar Osman Bostancı katıldığı bir Youtube canlı yayınında hayatına dair sorulanları cevapladı.

Bostancı, annesinin kendisini sabah namazına kaldırırken neler söylediğini anlattı.

Osman Bostancı'nın izleyenleri duygulandıran sözleri şöyle:

Sabah namazları hepimizin zorlandığı namazlardır. Gençliğimde anneciğim bir sabah namazında gelip, kaldırıyor beni. O kaldırıyor, ben yorganı üzerime çekiyorum. Bir baktım yatağımın köşesine oturup, bana o kadar güzel şeyler anlattı ki...

Oğlum ben senin uyumanı senden daha çok isterim ama nice günler senin üzerini örttüm. Sen hatırlamazsın ama şu an Rabbimiz onun huzurunda olmanı istiyor.

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