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Yerel Oğlunu pompalıyla vurdu!
Yerel

Oğlunu pompalıyla vurdu!

Yeniakit Publisher
2024-06-04 16:57:00 -
Oğlunu pompalıyla vurdu!

Samsun’da meydana gelen olayda bir baba, tartıştığı oğlunu pompalı tüfekle ateş ederek yaraladı.

Olay, Samsun’un Çarşamba ilçesi Orta Mahalle Zafer Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Baba M.C. ile oğlu E.C. arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine öfkesine hakim olamayan baba M.C., 55 ACN 979 plakalı aracının içinden pompalı tüfekle oğlu E.C.’ye ateş etti. Saçmaların hedefi olan E.C. yaralanırken, olay yerinde bulunan bir işyerinin sahibi Y.K.’ya da saçmalar isabet etti.

Olay sonucu bacağından yaralanan E.C. ve omzundan yaralanan işyeri sahibi Y.K., sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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