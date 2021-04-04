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Yerel

Oğlunu öldürdü, kayıp ihbarı bile vermeden hayatına devam etti

Zonguldak'ta 5 aydır kayıp olduğu halde ailesinin kayıp müracaatı bulunmadığı 32 yaşındaki Aydın Zengin'ın cesedi toprağa gömülmüş halde bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-04-04 09:27:00 -
Oğlunu öldürdü, kayıp ihbarı bile vermeden hayatına devam etti

Jandarma ekiplerinin dikkatini çektiği olayda başlatılan çalışmada baba S.Z.'nin olayı işlediği ortaya çıktı. Gencin cesedi bulunduğu yerden çıkartılarak morga kaldırılırken baba S.Z. ve üvey anne Ü.Z. gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, 32 yaşındaki Aydın Zengin'den geçen 2020 yılının Aralık ayından bu yana haber alınamadı. Karadere köyü Mudaroğlu Mahallesi'nde yaşayan gençle ilgili ailesinin de herhangi bir kayıp ihbarında bulunmaması ekiplerin dikkatini çekti. Bunun üzerine jandarma dedektifleri olayla ilgili özel çalışma başlattı. Baba S.Z., oğlunu öldürdüğünü jandarmadaki sorgusunda itiraf etti. Ardından da cesedi köyünün üç kilometre uzağındaki başka bir ormanlık alana gömdüğünü söyledi.

Cumhuriyet Savcılığınca başlatılan soruşturmada baba S.Z. ekiplerle birlikte bahse konu ormanlık alana hareket etti. İş makineleri de bölgeye geçerek çalışmalara eşlik etti. Jandarmanın kadavra köpeği Salto da bölgeye getirilerek arama çalışmalarında cesede ait parçalar aradı. Gencin cesedi gömüldüğü yerde bulunarak hastane morguna kaldırıldı. Baba S.Z. ve üvey anne Ü.Z.'nin jandarmadaki sorguları sürüyor.

Baba S.Z.'nin aile içi yaşanan bir olayın ardından oğlunu define arama bahanesiyle ormana çağırdığı burada cinayeti işlediği iddia edildi. Babanın oğlunu soran komşularına ise başka bir şehre gittiğini söylediği öğrenildi.
 

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