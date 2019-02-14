Oğlunu böbreğiyle yaşama bağladı

İzmir'in Tire ilçesinde böbrek yetmezliği bulunan berber Duran Efe (34), babası Murat Efe'nin (59) bağışladığı böbrekle hayata tutundu.



İpekçiler Mahallesi'nde evli ve 1 çocuk babası Duran Efe'ye, yaklaşık 8 ay önce, böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. Son 2,5 aydır Tire Devlet Hastanesi'nde diyalize giren Duran Efe için babası Murat Efe canlı donör oldu. İstanbul'daki hastanede yapılan operasyonla Duran Efe'ye babasının böbreği nakledildi.



Oğlunun sağlığına kavuşmasının mutluluğunu yaşayan baba Murat Efe, "Evladım için canımı veririm. Yapılan tetkikler sonucunda, naklin uygun olduğu ve gerçekleştirilebileceği tespit edildi. Çok değil, 1 haftada her şey halloldu. Oğlumun bir an önce bu dertten kurtulması sağlandı. Nakil olalı henüz 20 gün oldu. Ben 3 gün hastanede kaldım, taburcu oldum. Oğlum da 16 gün kadar hastanede kaldı. Sağlık durumu iyiye gittiği için kontrollü olarak taburcu ettiler. Bundan sonra kontrolleri belli süre devam edecek. İnşallah o da sağlığına bu şekilde kavuşmuş olacak" dedi.