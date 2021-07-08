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Yeni Akit Gazetesi 'Oğlum 3 gündür kayıp' demişti! Acı haberi aldı
Yeni Akit Gazetesi

'Oğlum 3 gündür kayıp' demişti! Acı haberi aldı

Hatay'ın Hassa ilçesinde 3 gündür haber alınamayan 31 yaşındaki Engin Seyyar boş arazide ölü olarak bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-07-08 05:12:00 -
'Oğlum 3 gündür kayıp' demişti! Acı haberi aldı

İlçede yaşayan yakınları, Seyyar'ın 3 gün önce sabah saatlerinde hurda toplamak için evden ayrıldığını ve bir daha kendisinden haber alamadıklarını yetkililere bildirdi.

Jandarma, polis ve AFAD ekiplerinin katılımıyla Seyyar'ın son görüldüğü bölgelerde arama çalışması başlatıldı.

Arama çalışmalarını izleyen Seyyar'ın annesi Yasemin Seyyar, AA muhabirine, "Oğlum sabah saat 09.00 gibi evden çıktı. 3 gündür kayıp, bulunmasını istiyorum." dedi. 31 yaşındaki Engin Seyyar boş arazide ölü olarak bulundu.

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