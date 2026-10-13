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Yaşam Oğlu yedi baba şikayetçi oldu! Ekmekten çıkmayan bir bu kalmıştı
Yaşam

Oğlu yedi baba şikayetçi oldu! Ekmekten çıkmayan bir bu kalmıştı

Yeniakit Publisher
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Oğlu yedi baba şikayetçi oldu! Ekmekten çıkmayan bir bu kalmıştı

Antalya’da bir baba, 9 yaşındaki oğlunun kahvaltıda yediği ekmeğin içinden çatal iğne çıktığını öne sürdü. Çocuğun yaralanmadığı olay sonrası baba, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Antalya’da yaşanan olay ‘bu kadarına da pes’ dedirtti.  Olay, 11 Ekim sabahı Antalya'da meydana geldi. İddiaya göre baba Abdülhakim Ucan, 9 yaşındaki oğlu Aras Salih'i kahvaltılık alışverişi yapması için mahalledeki markete gönderdi. Eve dönen çocuğun kahvaltı sırasında yediği ekmeğin içinden metal bir parça çıktı. Ekmeği kontrol eden baba, içerisinde çatal iğne bulunduğunu fark ettiğini belirtti.

 

Ekmeğin görüntüsünü çeken baba, fotoğrafı kendi rızasıyla polise teslim etti. Oğlunun olayda yaralanmadığını ve bu nedenle hastaneye gitmediğini ifade eden Ucan, ardından ekmeği satın aldığı markete giderek yetkililere durumu bildirdi.

Market yetkililerinin, ekmeğin söz konusu şubede üretilmediğini ve başka bir şubeden temin edildiğini söylediğini aktaran baba, konuyla ilgili şikâyetçi olmaya karar verdi.

 

Önce polise sonra bakanlığa başvurdu

Polis merkezinde ifade veren Abdülhakim Ucan, ekmeğin içinden çıktığını belirttiği çatal iğneyi görevlilere teslim etti. Olayla ilgili sorumlulardan maddi ve manevi olarak şikâyetçi olduğunu bildiren baba, ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Güvenilir Gıda uygulaması üzerinden de şikâyette bulundu.

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