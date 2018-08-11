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Oğlu tarafından tüfekle vurulan kadın yaşamını yitirdi

Bayburt'ta oğlu tarafından av tüfeğiyle sırtından vurulan kadın hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 17:48
Oğlu tarafından tüfekle vurulan kadın yaşamını yitirdi

Bayburt'ta oğlu tarafından av tüfeğiyle vurulan kadın tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Esentepe Mahallesi Hicrani Taştan Caddesi'ndeki evinde dün gece tartıştığı oğlu Murat Türk (24) tarafından av tüfeğiyle ateş edilmesi sonucu yaralanan Hatice Türk (49), tedavi gördüğü Bayburt Devlet Hastanesinde öldü.

Ayrıldığı olay yerine elinde tüfekle geri dönen ve burada polisler tarafından gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından Bayburt Adliyesine sevk edildi.

Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2018 Cumartesi 17:48
  1. Bayburt
  2. Annesini tüfekle vurdu
  3. tüfekle vurulan kadın öldü
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