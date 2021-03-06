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Siyaset Oğlu için eylem yapan anneden yürek yakan sözler
Siyaset

Oğlu için eylem yapan anneden yürek yakan sözler

HDP binası önünde oğlu için eylem yapan anne, "Beni seviyorsan, babanı, kardeşlerini seviyorsan dön gel oğlum" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-03-06 15:22:00 -
Oğlu için eylem yapan anneden yürek yakan sözler

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 552'nci gününde de devam ediyor. Van'dan 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Baran için eyleme dahil olan anne Solmaz Öğrünç, oğlunu almadan oradan gitmeyeceğini, HDP'nin oğlunu nasıl götürüp PKK'ya verdiyse aynı şekilde getirmesi çağrısında bulundu.

Oğlu Baran için 1,5 yıldır HDP’nin kapısında olduklarını söyleyen annen Solmaz Öğrünç, HDP olmasaydı, PKK’nın olmayacağını öne sürdü. Anne Öğrünç, “Çocukları çalan partinin önündeyiz. Bizim çocukları versinler, biz onlardan bir şey istemiyoruz. Bakın, vekillerinin çocukları nerede? Yurt dışında, özel okulda. Ama bizim garibanların çocuklarını da ölümü bırakıyorlar. Eşkıya bunlar çocukları kandırıyorlar. Yeter artık, dayanacak gücümüz yok. Baran sana sesleniyorum. Eğer sen beni seviyorsan, babanı, kardeşlerini seviyorsan dön gel oğlum. Orası senin yolun değil, sana yakıştıramıyorum oğlum” dedi.

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