Öğle namazının kaç rekat olduğunu bilmeyen Altaylı’dan Ali Erbaş’a iftira

Geçtiğimiz yıllarda bir polis memuruna, “Bu kadar mı cahilsin? Her mezhepte öğle namazının rekat sayısı farklı kardeşim. Şafiler 4, Hanefiler 5” diyerek kendi cehaletini ortaya koyan Fatih Altaylı denen 28 Şubatçı, şimdi de Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’a yönelik skandal sözleriyle gündem oldu.

Ali Erbaş’ın, ezandaki, “eşhedü enne Muhammeden Resûlullah” sözlerini tekrarladığı videosu hakkında konuşan Altaylı, “Diyanet İşleri Başkanı kelime-i şehadeti bilmiyor” dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan, X hesabından Altaylı’ya cevap verdi. Orhan şunları yazdı:

“Öğlen namazının farzının kaç rekat olduğunu bilmeyen Fatih Altaylı Kelime-i Şehadetle Ezanın farkından habersiz olarak yine saçmalamış.

Türkiye’de okullarda temel dini bilgilerin öğretilmesinin ne kadar önemli olduğunun göstergesi Fatih Altaylı ve benzerleridir.

Okullarda temel dini bilgileri alabilseydi böyle komik duruma düşmezdi.

Öğle namazının farzının kaç rekat olduğunu bilmeyen Altaylı Diyanet İşleri Başkanımıza iftira atıyor utanmadan.”