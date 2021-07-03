EGM 92. ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Özel Güvenlik sınav sonuçları için geri sayım sona eriyor. Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen ÖGG sınav soruları, Haziran ayında adaylar ile paylaşılmıştı. 2021 ÖGG sınav sonuçları da Temmuz ayının başlamasıyla birlikte merak konusu oldu. ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı 2021?

ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı?

ÖGG sınav sonuçları için gözler artık Emniyet Genel Müdürlüğü'nden (EGM) yapılacak açıklamaya çevrildi. 92 ÖGG sınav soru ve cevap anahtarının 16 Haziran'da erişime açılmasının ardından adayların beklentileri de temmuz başına yöneldi. Daha önce yapılan sınavın sonuçları 2 hafta içerisinde açıklanırken, konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak 92. ÖGG sınav sonuçlarının 1 Temmuz'a kadar açıklanması ön görülüyor.

Özel güvenlik olma şartları

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Silahsız olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul; silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul mezunu olmak.

18 yaşını doldurmuş olmak.

26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.

2) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.

3) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.

Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak.Özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.Güvenlik soruşturması olumlu olmak.