ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? Özel Güvenlik Temel Eğitim ve Yenileme Eğitimi sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş. Yaklaşık iki hafta önce gerçekleşen 92. ÖGG sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor.

ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı?

13 Haziran'da yapılan 92. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların hangi tarihte açıklanacağı henüz belli değil. Bir önceki dönemin sonuçları, sınavın tamamlanmasının ardından 20 gün içerisinde açıklanmıştı. Buna göre, 92. Dönem ÖGG sınav sonuçlarının bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

ÖGG sınav sonucu nasıl sorgulanır?

92. ÖGG sınav sonuçlarının kısa bir süre içerisinde açıklanması bekleniyor. Sınav sonuçları için resmi bir tarih açıklaması henüz yapılmadı. Adaylar sonuçlarını 'https://www.egm.gov.tr/ozelguvenlik/sinav-sonuclari' adresinden T.C. kimlik numaraları ile sorgulayabilecek.

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