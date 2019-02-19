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Ofspor’da aday krizi

TFF 3.

19 Şubat 2019 Salı 15:44
Ofspor’da aday krizi

TFF 3. Lig 2. Grup’ta mücadele eden Ofspor’da başkan adayı krizi yaşanıyor. 23 Şubat Cumartesi günü olağanüstü kongresini gerçekleştirecek olan kulübe, bir başkan adayı çıkmaması köklükulübün kapanmasını gündeme getirdi.


Ligde 28 puan ile 11. sırada yer alan Trabzon temsilcisi Ofspor’da, başkan adayı krizi yaşanıyor. Geçtiğimiz ay mevcut yönetimin toplu halde istifa ederek kongre kararı almasının ardından 23 Şubat Cumartesi günü yapılacak olan olağanüstü kongre öncesi herhangi bir başkan adayının çıkmaması kulübü zor duruma soktu.


Uzun yıllardır Ofspor Kulüp Başkanlığı yapan Olcay Saral, mali sıkıntılarla boğuşan kulübü ayakta tutmak için büyük bir çaba harcamasına rağmen beklediği desteği görememesi üzerine, kulübün önünü açma adına geçtiğimiz günlerde kongre kararı almıştı. Alınan karar sonrasında Olcay Saral’ın tekrar aday olmayacağını belirtmesine rağmen herhangi bir başkan adayının çıkmaması köklü kulübün geleceğini zora soktu. Of Belediyesi’ne ve Of Kaymakamlığı’na durumu yazılı ve sözlü olarak ileten Ofspor Kulübü, herhangi bir gelişmenin yaşanmaması halinde sezon sonunda kulübün kapısına kilit vurma pozisyonuyla karşı karşıya gelecek.


Öte yandan Ofspor taraftarları da kulübün içinde bulunduğu duruma tepki gösterdi. Taraftarlar, ülkeye birçok siyasetçi ve iş adamı kazandıran ilçe takımının sahipsiz kalmasına ve aday çıkartamamasına tepki gösterdi.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 15:44
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