Ofsayt nedir? Kol ve bacaklar ofsayta dahil midir? Ofsayt kuralları

FIFA tarafından federasyonlara gönderilen ofsayta ilişkin yazıda yaşanan tartışmalara son verecek bir açıklama bulunuyor.

Ofsayt tanımı

FIFA Genel Sekreteri Urs Lins tarafından tüm ülkelerin federasyonlarına gönderilen bir yazıda ofsaytın tanımı, “Ofsayt pozisyonunun tanımında, ‘rakibinin kale çizgisine yakın’, kafasının, vücudunun veya ayağının herhangi bir bölümünün rakibin çizgisine toptan ve ikinci rakipten daha yakın olduğu anlamına gelmektedir. Herkes tarafından tartışma konusu olan futbolcunun kolu bu tanıma içerisinde yer almamaktadır. Futbol sporu, baş, vücut ve ayaklarla oynanmaktadır. Eğer bunlar rakibin kale çizgisine yakın ve orada potansiyel olarak bir avantaj bulunmaktadır. Yalnızca kollar rakibin ilerisinde ise, kazanılması öngörülen bir avantaj yoktur.” ifadeleriyle açıklık kazandı.