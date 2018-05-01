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Öfkeli koca tartıştığı karısını öldürdü

Gaziantep’te öfkeli koca, tartıştığı karısını pompalı tüfekle ateş ederek öldürdü.

01 Mayıs 2018 Salı 09:56
Öfkeli koca tartıştığı karısını öldürdü

İddiaya göre, Gaziantep'te uzun süredir eşi Öznur D.'den ayrı yaşayan Mehmet D., araya giren yakınlarının ikna etmesinin ardından yeniden eşiyle birlikte yaşamaya başladı. Bu sabah saatlerinde Şahinbey ilçesine bağlı Çimenli Mahallesi'nde bulunan evlerine giden karı koca, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine 59 yaşındaki Mehmet D., evde bulunan pompalı tüfekle avluda bulanan karısına ateş etti. Öznur D. olay yerinde yaşamını yitirirken, bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarmanın incelemesinin ardından kadının cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Jandarma ekipleri, olayın yaşandığı bölgede geniş güvenlik tedbirleri aldı. 

Olay yerinden ayrılan öfkeli koca, Şahinbey İlçe Emniyet müdürlüğü'ne giderek, teslim oldu. Gözaltına alınan şahıs, polise verdiği ifadesinde suçunu itiraf etti. 
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 09:56
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