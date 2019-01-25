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OEDAŞ yoğun kış şartlarında kesintisiz enerji için çalışıyor

25 Ocak 2019 Cuma 15:11
OEDAŞ yoğun kış şartlarında kesintisiz enerji için çalışıyor

KÜTAHYA (AA) - Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak illerinde elektrik dağıtım hizmeti veren Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ'nin (OEDAŞ), zorlu kış koşullarına rağmen vatandaşlara kesintisiz enerji ulaştırabilmek için aralıksız çalıştığı belirtildi.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, OEDAŞ bölgesinde en iyi hizmeti verebilmek için enerji nakil hatları, trafolar, aydınlatmalar, direkler ve yer altı kablolarını yenileme, bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor.

Muhtemel arızalara en kısa sürede müdahale eden OEDAŞ ekipleri, tüm dağıtım sistemini en yeni teknolojilerle geliştirerek gelecekte yaşanabilecek aksaklıkların da önüne geçiyor.

Bu kapsamda OEDAŞ Kütahya İl İşletme Müdürlüğü, kış aylarında 10 bin 399 aydınlatma lambasının bakım ve onarımını gerçekleştirdi. 738,4 kilometre orta ve 222,02 kilometre alçak gerilim olmak üzere toplam 960,42 kilometrelik gerilim hattının bakımını yapan ekipler, 100 indirici merkez, dağıtım merkezi ve kök binası ile 21 dağıtım trafosunun bakımını da gerçekleştirdi.

OEDAŞ'ın hizmet verdiği en önemli illerden biri olan Kütahya'da önceki günlerde yaşanan, yer yer bir metreyi geçen yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle enerji kesintilerinin yaşanmaması için aralıksız çalışıldı.

Çok sayıda bölgede aynı anda oluşan arızalara 24 ekip 90 çalışanla müdahale edildi. Kar yağışı nedeniyle yolların kapandığı ve hayatın adeta durma noktasına geldiği Kütahya'da, mümkün olan en kısa sürede enerji temini sağlandı.

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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 15:11
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