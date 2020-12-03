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Aktüel OECD: Pandemi nedeniyle ülkelerinin vergi gelirinde büyük düşüş yaşanacak
Aktüel

OECD: Pandemi nedeniyle ülkelerinin vergi gelirinde büyük düşüş yaşanacak

Örgüte üye ülkeler içinde geçen yıl vergi gelirinin GSYH'ye oranının en yüksek olduğu ülke yüzde 46,3 ile Danimarka olurken, Meksika'da bu oran yüzde 16,5 seviyesinde kaldı - Türkiye’de vergi gelirlerinin GSYH'ye oranı ise 2018’de yüzde 24’ten 23,1’e geriledi

Yeniakit Publisher
2020-12-03 14:35:38 -
OECD: Pandemi nedeniyle ülkelerinin vergi gelirinde büyük düşüş yaşanacak

BERLİN (AA) - Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), üye ülkelerde vergi gelirlerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından önce düştüğünü hatırlatarak özellikle tüketim vergisi olmak üzere ülkelerin vergi gelirlerinde bu yıl daha büyük düşüşlerin yaşanacağı yönünde uyarıda bulundu.

OECD'nin “Gelir İstatistikleri” raporunun 2020 versiyonu yayımlandı. Raporda, OECD genelinde vergi gelirlerinin 10 yıldır ilk kez 2019'da düştüğü kaydedildi.

Kovid-19 salgınının ekonomik faaliyetleri ve tüketim vergisi gelirlerini düşürdüğüne dikkat çekilen raporda 2020'de çok daha büyük bir düşüşlerin beklendiğinin altı çizildi.

OECD'ye üye ülkelerin ortalama vergi gelirlerinin GSYH'ye oranı, 2018'deki yüzde 33,9'ye karşılık, 0,1 puanlık düşüşle, 2019'da yüzde 33,8’ye geriledi.

Örgüte üye ülkeler içinde geçen yıl vergi gelirinin GSYH'ye oranının en yüksek olduğu ülke yüzde 46,3 ile Danimarka olurken, Meksika'da bu oran yüzde 16,5'te kaldı.

Bu oran Almanya’da yüzde 38,8, Fransa’da 45,4 olurken Türkiye’de 2018’de yüzde 24’ten 23,1’e geriledi.

Raporda, salgın tedbirlerinin devamında ekonomik faaliyet ve tüketimdeki keskin düşüşle birlikte birçok işletmenin kapanmak zorunda kalmasıyla; özellikle mal satın alımında ödenen dolaylı vergiler (tüketim vergileri) de de 2020'de vergi gelirlerinin büyük odanda etkileneceği kaydedildi

Raporda görüşlerine yer verilen OECD Vergi Politikası Merkezi Direktörü Pascal Saint-Amans, 2008 küresel finansal krizinden bu yana, OECD ülkelerinin vergi gelirlerinde istikrarlı bir artış eğilimi gördüklerini belirterek, “Bu eğilim ilk kez geçen yıl biraz azaldı. Kovid-19 etkisi daha belirgin hale gelmeye başladığında gelecek yıl çok daha keskin düşüşler görmeyi bekliyoruz.” ifadesini kullandı.

Saint-Amans, “Bir noktada, sağlık krizi geçtiğinde ve ekonomik toparlanma sürerken, hükümetlerin vergi sistemlerinin salgın sonrası ortamın zorluklarını karşılayıp karşılamadığını yeniden gözden geçirmeleri gerekecek.” değerlendirmesinde bulundu.

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