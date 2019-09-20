OECD de olumlu rapor yayımladı

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), ticaret savaşı ve politika belirsizlikleri nedeniyle küresel ekonomi ve dünyanın önde gelen ülkelerine yönelik büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize ederken, Türkiye ekonomisine ilişkin 2019 öngörüsünü yukarı yönlü güncelledi.

OECD’nin “Ara Dönem Ekonomik Görünüm Raporu”nda Türkiye ekonomisinin 2019’da yüzde 0,3 daralacağı öngörüldü. Bu oran bir önceki raporda yüzde eksi 2,6 olarak tahmin edilmişti. Bu da Türkiye ekonomisine ilişkin öngörüde 2,3 puanlık iyileşmeye işaret etti. Öte yandan Türkiye ekonomisinin 2020’de yüzde 1,6 büyüyeceğine yönelik tahmin değiştirilmedi. Türkiye ekonomisinin bu yılın ilk yarısında beklenenden daha güçlü büyüdüğüne işaret edilen raporda, geçici bütçe ve bütçesel harcamaların yanı sıra turizm ihracatının büyümeye destek sağladığı vurgulandı. Yatırımların daraldığı, kredi büyümesinin ise zayıf kaldığı belirtilen raporda, mali politikalardaki yumuşamanın büyümeyi 2020’de yüzde 1,5’in üzerine taşıyacağı ifade edildi.