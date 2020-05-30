OECD büyüme verileri açıklandı! Türkiye dünyaya parmak ısırttı
Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü bazen de İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı 2020 yılı 1. Çeyrek ekonomi verilerini paylaştı. Dünya devlerini geride bırakan Türkiye onca operasyonlara, döviz saldırılarına rağmen dimdik ayakta durarak zirveye yerleşti.
Pandemi süreciyle birlikte dünya ekonomilerinin belirsizleştiği bir ortamda; dev ekonomiler olarak nitelendirilen devletlerin ekonomileri küçülürken, ilk çeyrekte Türkiye ekonomisi %4,5’luk büyüme oranıyla G20, AB ve OECD ülkelerini geride bıraktı.
Ayrıntılar birazdan...