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Odunpazarı’nda zabıta ve vatandaş el ele çalışıyor

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Aykut Hamza Çebi, Odunpazarı Belediyesi Başkan Yardımcısı Hüsnü Kaptan ve Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeli, Zabıta Teşkilatı’nın 193’üncü kuruluş yıldönümü ve Zabıta Haftası etkinlikleri kapsamında Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’u ziyaret etti.

07 Eylül 2019 Cumartesi 11:39
Odunpazarı’nda zabıta ve vatandaş el ele çalışıyor

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Aykut Hamza Çebi, Odunpazarı Belediyesi Başkan Yardımcısı Hüsnü Kaptan ve Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeli, Zabıta Teşkilatı’nın 193’üncü kuruluş yıldönümü ve Zabıta Haftası etkinlikleri kapsamında Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’u ziyaret etti.


Zabıta Teşkilatının 193’üncü yılını kutlayan Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi Zabıta biriminin oldukça başarılı çalıştıklarını ifade ederek, Zabıta birimini kutladığını belirtti.


Zabıtanın Odunpazarı Belediyesi’nin insanlarla en çok iletişim kuran birimlerinden biri olduğunu söyleyen Başkan Kurt, “Zabıta, Odunpazarı Belediyesi ile vatandaş arasında doğrudan teması sağlayan noktalarından biri. Zabıtanın davranışları ve tavırları, belediyenin yönetim anlayışını yansıtır. Odunpazarı zabıtasıyla vatandaş her an el ele iş yapmaktadır. İnsanlarla iyi geçinmek, insanları mutlu etmek ve aynı zamanda işini yapmak belediyemizin temel görevidir. Bunu yaparken zabıtaya büyük iş düşüyor. Zabıta birçok zorluğa göğüs gererek, geceli gündüzlü; büyük bir fedakârlık göstererek çalışmak zorunda kalıyor. Sizlerin yaptığı iş, insanüstü bir şey ve kolaylıklar diliyorum” dedi.


Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürü Fikret Uysal ziyaret sonunda Başkan Kurt’a çiçek takdiminde bulundu.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 11:39
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