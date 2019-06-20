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Odunpazarı Ortak Akıl Çalıştayı başladı

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20 Haziran 2019 Perşembe 16:35
Odunpazarı Ortak Akıl Çalıştayı başladı

Odunpazarı Belediyesinde Ortak Akıl Çalıştayı düzenlendi


Alaadin Park Cafe’de gerçekleştirilen çalıştaya Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ile Eskişehir’de bulunan kurum, kuruluş, emek ve demokratik kitle örgütlerinin temsilcileri katıldı. ‘Nasıl bir Odunpazarı istiyoruz’ temasıyla gerçekleşen Ortak Akıl Çalıştayı 2 gün sürecek. Odunpazarı Belediyesi’nin 5 yıllık çalışmalarının temellerinin oluşturulacağı Ortak Akıl Çalıştayı’nın moderatörlüğünü Prof. Dr. Necdet Sağlam yaptı.


“Amacımız daha çok insanın kentin geleceğinde söz sahibi olmasını sağlamak”


Eskişehir’de ki tüm kurum, kuruluş ve kitle örgütleri ile yasa gereği yapmaları gereken stratejik planla ilgili bir değerlendirme toplantısı yapak istediklerini söyleyen Kazım Kurt, “Amacımız daha çok insanın, kurumun bu çalışmalara katılarak kentin geleceğinde söz sahibi olmasını sağlamak” dedi.


5018 sayılı kanunun seçimden sonra belediyelerin gelecekle ilgili planlarını yapma noktasında bir zorunluluk getirdiğini vurgulayan Başkan Kurt, konuşmasına şu sözlerle devam etti:


“Biz, şimdi bunu birlikte yaşayabileceğimiz, çalışabileceğimiz kurumlara ve insanlara soruyoruz. 2020-2024 dönemi ile ilgili nasıl bir Odunpazarı beklentiniz var? Beklediğiniz Odunpazarı’na hangi yollarla ve yöntemlerle ulaşabiliriz? Hangi işleri gerçekleştirirsek, bu işi kolaylaştırırız? Odunpazarı ve hatta Eskişehir’de yaşayanlar bu konuda katkı sunarsa, yol gösterirse biz, yanlış yapmaktan kurtuluruz ya da daha az yanlış yaparız. Esas olan bunu birlikte değerlendirmektir ve bu doğrultuda biz, 2 günlük bir çalışmayı göze aldık. Daha çok düşünce, farklılık istiyoruz. Her düşünceden demokratik kitle örgütü buraya davet edildi. Her düşünceden demokratik kitle örgütü temsilcisine kapımız açık. Herhangi bir sınırlama ya da kısıtlama yok. Katkılarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum.”



Çalıştayı bilimsel, akademik bir ekip yönetti


Gün boyunca süren çalıştayda kurumsal gelişim, kültür sanat, ekonomik ve sosyal gelişim, spor, sağlık ve eğitim alanında masalar oluşturuldu. Çalıştayı bilimsel, akademik bir ekip yönetti. Oluşturulan masalar arasında gruplar halinde yer değiştiren katılımcılar, konu başlıkları ile oluşturulan kategorilere kendi fikirlerini yazdı. Bu çalışma düzeni ile katılımcılar bütün masaları gezerek her konuda fikirlerini beyan etti. Her masanın kendi temsilcisini seçmesinin ardından söz alan masa temsilcileri, Odunpazarı Belediyesi’nin halkın ve demokratik kitle örgütlerinin görüşlerini alarak çalışmalarına bu doğrultuda yön vermek amacıyla böyle bir çalıştay düzenlediğini belirtti. Yapılan uygulamadan memnun olduklarını söyleyen temsilciler, Odunpazarı Belediyesi’nin halkı ve sivil toplum örgütlerini belediye yönetimine katmak için ve çalıştaydan çıkan fikirleri hayata geçirmek için de çaba harcadığını kaydetti.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 16:35
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