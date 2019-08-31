Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir odunlukta çıkan yangın mahalleyi sokağa döktü. Alevler itfaiye ekiplerince söndürülürken, evde bulunan baba ve 3 çocuğunun çıkartılmasıyla olası bir facia engellendi.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye Mahallesi’nde Er SerdarÜnlüsoy Sokak üzerinde bulunan iki katlı ahşap evin arkasında bulunan odunlukta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların çıktığını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen yangına müdahale ederken, evde bulunan baba ve 3 çocuğun çıkartılmasıyla olası bir facia önlenmiş oldu. Yaklaşık yarım saatlik müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınırken, mahalleli yangını korku dolu gözlerle izledi. Yangın nedeniyle odunluk tamamen yanarak kül oldu. Ekipler yangının çıkış sebebini araştırıyor.