  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Odun kütüğü mü? Mars'ta, kütüğe benzeyen...
Aktüel

Odun kütüğü mü? Mars'ta, kütüğe benzeyen...

Mars'ın kuzey yarımküresindeki kütüğe benzeyen kraterin fotoğrafı paylaşıldı.

Yeniakit Publisher
2022-01-31 09:36:00 -
Odun kütüğü mü? Mars'ta, kütüğe benzeyen...

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ile Rusya Federal Uzay Ajansı'nın (Roscosmos) uzay aracı ExoMars Trace Gas Orbiter tarafından Haziran 2021'de kaydedilen fotoğraf, yeni yayımlandı.

Fotoğraftaki krater, kütüğe benzerliğiyle dikkat çekti.

Kraterdeki halkaların Mars'a dair daha fazla bilgi edinilmesine yardımcı olabileceği açıklandı.

Acidalia Planitia'daki kraterin yıl boyunca donuk vaziyette olabileceği ve su buzu içerebileceği aktarıldı.

Kızıl Gezegen olarak da bilinen Mars, en sıcak aylarda dahi dondurucu seviyede soğuk olabiliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay