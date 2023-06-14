Ödülünü LGBT'li sapkınlara ithaf eden Melike Şahin'e şok!

Son dönemde bazı sanatçıların ödül törenlerinde yaptığı konuşmalar tartışılmaya devam ediliyor. El dergisinin düzenlediği Style 2023 Ödülünü kazanan Melike Şahin'in de bu kapsamda yerini alan isimlerden biri oldu.

Törende aldığı ödülünü LGBT'lilere ithaf eden Şahin konuşmasında, "Bütün kız kardeşlerim, bütün lubunyalar incinmiş her yerimizi şefkatle sarmalayacak güce sahibiz bunu biliyorum ve ödülümü hak ettiğimiz dik gülüşlere ve ödediğimiz bedellere adıyorum" ifadelerini kullandı.

Mabel Matiz'le birlikte Şahin'in ödülünü LGBT'li sapkınlara ithaf etmesi gündem olurken, skandala tepki gösteren vatandaşlar sosyal medya hesaplarından Şahin'in belediyeler kapsamında düzenlenen konserlerinin iptal edilmesini talep etti. Vatandaşların bu talebine ilk yanıt Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden geldi.

Melike Şahin'in konseri iptal edildi

Bursa'da 61. Uluslararası Bursa Festivali kapsamında 22 Temmuz Cumartesi günü Kültürpark'ta konser verecek olan şarkıcı Melike Şahin'in konseri iptal edildi. Twitter hesabından açıklama yapan Bursa Büyükşehir Belediyesi "61. Uluslararası Bursa Festivali kapsamında 22 Temmuz'daki Melike Şahin konseri iptal edilmiştir. Kamuoyuna duyurulur." dedi.



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Belediyeden yapılan bu açıklamayı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da retweetledi.

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