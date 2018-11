Ödüllü projeler Halk GYO’ya istikrarlı büyüme getirdi

Hayata geçirdiği nitelikli konut projelerinde inşaat süreçlerini tamamlayan ve teslimlere başlayan Halk GYO, gayrimenkul sektörünün gelişimine yönelik yenilikçi ve öncü çalışmalarını sürdürürken projeleri de ödülleri topluyor.

Şirketin, Emlak Konut GYO güvencesi ve Teknik Yapı ortaklığıyla hayata geçirdiği EVORA İzmir projesi, her yıl gerçekleştirilen SOTCA (Sign of the City Awards) organizasyonunun 2018 etabında “En İyi Mimari Tasarım” ödülünü kazandı. İzmir’in Konak ilçesinin Alsancak sınırlarında yükselen proje, konut, ticaret, park, kültür ve turizm fonksiyonlarını bir arada barındıran karma yapısıyla kente değer katacak bir yapıda tasarlandı.

“Hedefimiz, ekonomiye değer sağlamak”

Türkiye’ye duydukları bağlılık ve sorumluluk bilinciyle çok çalıştıklarını ve hayata geçirilen projelerle ülke ekonomisine daha fazla değer sağlamayı hedeflediklerini belirten Halk GYO Genel Müdürü Dr. Feyzullah Yetgin şunları söyledi: “Halk GYO olarak son dönemde yaşanan ekonomik dalgalanmalara rağmen, planladığımız hedefler doğrultusunda büyümemizi sürdürdük. Ülkemize olan sorumluluk bilinciyle daha çok çalışarak, yeni projeler hayata geçirmeye devam edeceğiz. Bu vizyon doğrultusunda başlattığımız EVORA İzmir projemizde önemli bir aşama kaydettik. ‘Türkiye için Kazanç Vakti’ kampanyasının da etkisiyle yoğun ilgi gören projemizde ön talep süreci devam ediyor. Bu projeye start verirken hedefimizi “İzmir’in kent yaşamına yakışan yenilikçi bir proje geliştirmek” olarak belirlemiştik. SOTCA (Sign of the City Awards) organizasyonunun 2018 etabında elde ettiğimiz “En İyi Mimari Tasarım” ödülü, doğru yolda olduğumuzu, bu projeye start vererek ne kadar doğru bir karar verdiğimizi bir defa daha gösterdi. Konut, ticari, park, kültür ve turizm alanları gibi farklı fonksiyonları bir arada barındıracak olan karma projemize olan inancımız bu ödülle bir kez daha perçinlendi. Güçlü işbirlikleriyle ülkemizin dört bir yanında yatırım yaptığımız bölgelerin yaşam standartlarını yükseltecek projelere imza atmaya devam edeceğiz.”

Teşvikler canlılık getirdi

Konut sektörünü canlandırmak adına hayata geçirilen teşviklere ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Halk GYO Genel Müdürü Dr. Feyzullah Yetgin: “Dönemsel olarak hayata geçirilen kampanya ve teşvikler sektöre büyük canlılık katıyor. Bizler gibi sektörde önemli rol oynayan şirketlere düşen görev de geliştirdiğimiz çözümlerle, Ülkemiz ekonomisine sağladığımız katma değeri artırmaya çalışmak olacaktır” dedi.

Halk GYO 2018 üçüncü çeyrek mali verileri:

Toplam Aktifler: 2,29 milyar TL

Özkaynaklar: 1,95 milyar TL

Net Dönem Karı: 71,4 milyon TL