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Gündem Ödül töreninde zırvalayan Nihal Yalçın'a gösterdiği tepkiyle gündem olan Tamer Karadağlı olayın aslını anlattı
Gündem

Ödül töreninde zırvalayan Nihal Yalçın'a gösterdiği tepkiyle gündem olan Tamer Karadağlı olayın aslını anlattı

Oyuncu Tamer Karadağlı, 2021 yılında Altın Portakal Film Festivali'nde İstanbul Sözleşmesi propagandası yapan oyuncu Nihal Yalçın boş boş konuşurken yaptığı çeşitli mimikler hakkında konuştu.

Yeniakit Publisher
2022-08-03 17:03:00 -

Bir döneme damga vuran 'Çocuklar Duymasın' dizisi oyuncusu Tamer Karadağlı, katıldığı televizyon programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. 2021 yılında Altın Portakal Film Festivali'nde oyuncu Nihal Yalçın boş boş konuşurken yaptığı çeşitli mimikler hakkında konuştu.

"Altın Portakal'da yaşananlarda bir art niyet var mıydı?" sorusu üzerine konuşan Tamer Karadağlı, "Kimse bana bu zamana kadar o mimikleri neden yaptığımı sormadı. Kameranın beni bu kadar yakın açıdan çektiğini bilmiyordum. Tabi ki de bir art niyetim yoktu hatta ödül alan hanımefendi çok beğendiğim bir oyuncuydu. Önce ödülü alıp sonra konuşma yapmak gerekir. Birçok insan 'heyecandan oldu' dedi ama Altın Portakal'da bunu bir gün önceden söylüyorlar. Siz o ödülü kazandığınızı bilerek gidiyorsunuz. Dolayısıyla da daha hazırlıklı olması gerekirdi" dedi.

Yalçın'ın konuşmasındaki iki konudan rahatsız olduğunu belirten oyuncu, sözlerine şöyle devam etti:

"Orada kaşımı kaldırmamın nedeni oyuncunun hem kadınlara hem de erkeklere söylediklerindendi. Orada 'demek ki bütün rakiplerim kötüymüş ki bu ödülü ben aldım' dedi.

Ben o esnada nasıl yani, ciddi mi? Herhalde böyle bir şey söylemedi diye düşündüm. O da benim yüzümde gösterdiğim tepkimdi. Şaşkınlığımı da mimiklerimle göstermiş olabilir.

Oyuncu konuşmasında 'Seneye de erkek dalında ödülü alacağım. Erkek oyuncu yok, mecburen erkeği de oynayıp alacağım' dedi. Orası Altın Portakal Film Festivali. Bu benim baya tuhafıma gitti. Beş buçuk dakika konuştu. Arada durunca bende son derece nazik bir şekilde ödülünü verdim.

Orada 'bu ödülü bana kim verdi?' demesi bana seni tanımıyorum demek. Arkasında da 'bana sus mu demek istediniz' dediğinde ben son derece nazik ve saygılı bir şekilde ödülünüzle birlikte konuşun dedim.

Ödülünle bile değil ödülünüzle birlikte konuşun dedim. Bu konunun bu kadar büyüyeceği hiç aklıma geldi. Ben ikinci günün sonunda konuşmak zorunda kaldım. Olay siyasi bir yere taşındı. O dönemde biraz siyasi propaganda olarak kullanıldığımı hissettim."

Ne olmuştu?

Geçtiğimiz sene düzenlenen 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü verilen ve İstanbul Sözleşmesi propagandası yapan Nihal Yalçın'ın ödül aldığı sırada Tamer Karadağlı, saatine bakarak ve çeşitli mimikler göstererek sıkıldığını belli eden tavırlar göstermişti.

Hatta bir süre sonra ise dayanamayarak oyuncuya ödülünü uzatmıştı. Boş konuşmasına gösterilen tepki üzerine Nihal Yalçın ise "Kim verdi ödülü? Sus mu dediniz? Artık sus mu diyorsunuz?" ifadelerini kullanarak Karadağ'ı suçlamaya çalışmıştı.

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Yorumlar

MEHMET DEMIRCI

Ağzının payını vermiş , helal tamere
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