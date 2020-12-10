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Medya Ödül almak için illa solcu mu olmak lazım? Payitaht Abdülhamid oyuncusunun sözleri İlyas Salman'ı hoplattı
Medya

Ödül almak için illa solcu mu olmak lazım? Payitaht Abdülhamid oyuncusunun sözleri İlyas Salman'ı hoplattı

TRT'nin izlenme rekorları kıran Payitaht Abdülhamid dizisinin oyuncusu Hakan Boyav, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Boyav, Türkiye'de ödül alabilmek için solcu olmak ya da yaşam biçimi olarak solculara yakın olmak gerektiğini söyledi. Boyav'ın sözleri Türkiye muhalifi İlyas Salman'ı yerinden hoplattı.

Yeniakit Publisher
2020-12-10 12:30:00 -

TRT1’de yayınlanan Payitaht Abdülhamid dizisinin oyuncusu Hakan Boyav, Türkiye'de ödül alabilmek için solcu olmak ya da yaşam biçimi olarak solculara yakın olmak gerektiğini iddia etti. Boyav’ın sözleri Türkiye muhalifliğiyle bilinen İlyas Salman'ı yerinden hoplattı.

TVNET'te yayınlanan Sormasam Olmaz adlı programın konuğu olan oyuncu Hakan Boyav, Türkiye'de ödül alabilmek için solcu olmak ya da yaşam biçimi olarak solculara yakın olmak gerektiğini iddia etti.

Sinema sektöründe verilen ödüllerin hakkaniyetli olmadığının belirten Boyav şunları söyledi:

"Sanatın normlarına göre değil, kendi normlarına göre takılıyorlar. Nasıl ödül alabiliyorsunuz Türkiye'de? Ya politik görüş olarak solcu olacaksınız, veya yaşam biçimi olarak oradan birilerine daha yakın olacaksınız. Adil, nesnel bir değerlendirmeden çok uzaktır Türkiye'deki ödüller."

Boyav'ın sözleri İlyas Salman'a dokundu

Türkiye muhalifliğiyle nam salan İlyas Salman ise Boyav’a sosyal medya hesabından yanıt verdi.
Salman, paylaşımında, “Sana en azından sağcısın diye ödül vermemişler. Bana solcuyum diye yıllardır rol vermiyorlar, Hakan” ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Alï

Millet kaliteden anlar oldu Sülo, tekavudi ayrıl artık
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sütçü İmamın torunu

sende karanlık odaya koş onlarda sana değer vermiyor da demekki güven duygusu vermiyorsun solcu
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