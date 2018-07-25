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ODTÜ'lülerin pankart savunması güldürdü! ''İcat yapıyoruz, bizi serbest bırakın''

ODTÜ'de mezuniyet töreninde Başkan Erdoğan'a yönelik hakaret içeren pankart açtıkları için tutuklanan 'öğrenciler' kendilerini ilginç ve komik bir şekilde savundu: İcat yapıyoruz, bizi serbest bırakın

25 Temmuz 2018 Çarşamba 12:49
ODTÜ'lülerin pankart savunması güldürdü! ''İcat yapıyoruz, bizi serbest bırakın''

ODTÜ'nün mezuniyet töreninde bu yıl skandal bir olay yaşandı. ODTÜ'lü bazı öğrenciler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren pankartla yürüyüş yaptı. Tepkilere neden olan olay sonrası pankartı açanlar tutuklandı.

Tutuklanan ODTÜ'lülerin avukatları ortak bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada müvekkillerini enteresan ve komik bir biçimde savundular.

SERBEST BIRAKILMALARI İSTENDİ

Avukatların açıklamasına göre bu öğrenciler mayınlı arazilerin temizlenmesi ve tarıma açılması için takip cihazı tasarımı, parmak ve el gelişimini tamamlayamamış ya da engelli çocuklar için protez el geliştirilmesi, su ve sel baskınları gibi doğal afetlerde arama-kurtarma ekiplerinin daha verimli çalışması için iletişim ve takip cihazı tasarlanması, bebek ve çocuklarda sık rastlanan hastalıkların evde teşhis edilmesi gibi işler yapıyor.

Avukatlar bu işleri yaparak ülkeye hizmet etmelerinden dolayı ODTÜ'lülerin serbest bırakılmasını istedi.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 12:49
  1. ODTÜ
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. ODTÜ pankart

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