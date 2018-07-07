ODTÜ'den skandal pankarta ilk açıklama

Habertürk Ankara'dan Fırat Tur'un haberine göre, ODTÜ’nün, kampüs içindeki stadyumda düzenlenen mezuniyet töreninde öğrenciler çeşitli mesajlar içeren pankartlarla geçiş yaptı. Bir grup öğrenci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret içerikli karikatürlerin yer aldığı bir pankart taşıdı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı’na hakaret içeren pankartı taşıyan kişiler hakkında ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan soruşturma başlatıldığını ve 3 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

“TATSIZ OLAY”

ODTÜ Rektörlüğü, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Ülkemizi ulusal ve uluslararası alanda her zaman başarıyla temsil eden ve ülkemizin gururu olan Üniversitemizin mezunlarının başarılarının aileleriyle birlikte coşkuyla kutlandığı ve hepimiz için özel bir yeri olan mezuniyet törenimizde yaşanan tatsız olaylardan dolayı üzüntü duyuyoruz ve yaşananları hiçbir şekilde tasvip etmiyoruz” ifadelerini kullandı.