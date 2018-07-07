0553 313 94 23

ODTÜ'den skandal pankarta ilk açıklama

Dün ODTÜ'nün mezuniyet töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içeren pankartın açılmasıyla ilgili ODTÜ Rektörlüğü bir açıklama yaptı.

07 Temmuz 2018 Cumartesi 14:17
ODTÜ'den skandal pankarta ilk açıklama

Habertürk Ankara'dan Fırat Tur'un haberine göre, ODTÜ’nün, kampüs içindeki stadyumda düzenlenen mezuniyet töreninde öğrenciler çeşitli mesajlar içeren pankartlarla geçiş yaptı. Bir grup öğrenci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret içerikli karikatürlerin yer aldığı bir pankart taşıdı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı’na hakaret içeren pankartı taşıyan kişiler hakkında ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan soruşturma başlatıldığını ve 3 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

“TATSIZ OLAY”

ODTÜ Rektörlüğü, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Ülkemizi ulusal ve uluslararası alanda her zaman başarıyla temsil eden ve ülkemizin gururu olan Üniversitemizin mezunlarının başarılarının aileleriyle birlikte coşkuyla kutlandığı ve hepimiz için özel bir yeri olan mezuniyet törenimizde yaşanan tatsız olaylardan dolayı üzüntü duyuyoruz ve yaşananları hiçbir şekilde tasvip etmiyoruz” ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2018 Cumartesi 14:17
  1. Ankara
  2. ODTÜ Rektörlüğü
  3. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

  • Yunus 16Yunus 1650 dk önce
    ODTÜ, KOMİNİST LERİN PKK VE FETÖ CÜLER İN BOL OLDUĞU BİR YER BAŞKA NE BEKLENİR. AÇIKLAMAYA BAK.!!! BAYAT İSTEKSİZ SAMİMİ OLMAYAN ZORAKİ BİR AÇIKLAMA Yazıklar olsun. DEVLET BAŞKANIMIZA TÜRKİYE CUMHURİYETİ NİN BAŞINA YAPILAN HAKARETLER ALÇAKCA YAPILAN SATAŞMALAR. ALLAH YAPANLARI KAHRETSİN. ELLERİNİZ KIRILSIN DİLLERİNİZ TUTULSUN
  • neconeco56 dk önce
    BİR DE TASVİP ETSEYDİNİZ YETİŞTİRDİĞİNİZ KOMÜNİSTLER HER ZAMAN BU ÜLKENİN YÜZ KARASI OLMUŞLAR DIR PANKART ASAN O CİBİLİYETSİZLER DE EN GÜZİDE ÖRNEĞİ REİSİN YERİNDE OLSAN O FİTNE YUVASINI KADEMELİ OLARAK ÖĞRENCİLERİNİ AZALTARAK KAPATIR BİNASINI YIKAR YERİNE DE TUVALET YAPARDIM
  • Hamza açıkgözHamza açıkgöz26 dk önce
    Tayyip Erdoğan la yaşamaya alışacaksınız.çirkinleşmek aşağılık insanların işidir.işinizi iyi yapıyor sunuz.
  • hercaihercai32 dk önce
    Tasvip etmiyorsunuz ama pankartlar havada ucusuyor, bu ne bicim rektorluk? Usteli Cumhurbaskanin kotuleyen yazilarla Rektor bey!
  • kayıkayı48 dk önce
    gözünüzün önünde alenen gerçekleşen vukuatı görmüyormusunuz ey rektör mektör her ne varsa.neden müdahalede bulunmadınız.neden müsade ettiniz.sakın ha özgürlükten bahsetmeyin anadolu insanı böyle özgürlüğün taaaa içine ......zorla söyletiyorsunuz.üç beş kişi değil bu kanıbozuklar.mezunmu oldu bu şerefsizler.adam gibi adam olamadıktan sonra neişe yarar bu mezuniyet.o diplomaları müsait yerlerine taksınlar........
  • HasanHasan13 dk önce
    Ne yazmışlar ki ...
  • AkinAkin19 dk önce
    Seref yoksunlari. Tatsiz olaymis. Haberleri yokmus sanki. Tasvip etmiyorlarmis. Bile bile yapiyorlar. Sere.izler utanmazlar.
  • mustafa yıldırmustafa yıldır24 dk önce
    odtü bunu her zaman yapıyor.
  • Ali cesur Ali cesur 28 dk önce
    Sadece günü kurtarmak amacıyla yapılan laf salatası
  • Recep OTACIOĞLURecep OTACIOĞLU58 dk önce
    Önce şerefsizliği yapıyorsunuz sonrada özür diliyorsunuz. Yokmu bu pisliği engelleyecek onurlu bir yetkili oralarda.
  • tuvalet açılışıtuvalet açılışı25 dk önce
    3-5 namaz kılan insan a çivili sopalarla saldıran komünist larva yuvası ODTÜ yü kuran MENDERES in kemikleri sızlıyor
  • OsmanlıOsmanlı51 dk önce
    Hep aynı, derin üzüntü ve onaylamıyoruz! Yap yaptır , görgörmemezlikten gel hicbir cezai müeyyide uygulama sonrası malum.Odtü terör kominist sapık zengin zúbbelerin çığrından çıktığı yer . Devlet de uğrarhakarete ama bi işlem yapmaz anlamak mümkün değil
  • AGAG28 dk önce
    Bunlar bu üniveristeye nasıl giriyor, hiç düşünen var mı?
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Maçın tekrarı için 250 bin imza toplandı
  1. Maçın tekrarı için 250 bin imza toplandı
  2. 'Fırıldak Sabo' İnce'yle..
  3. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere..
  4. Özel ekipten kaçamadılar!
  5. Kjaer, Galatasaray'a gelecek mi?..
  6. HDP'nin İstiklal Marşı rahatsızlığı
  7. Açlık ve susuzluktan ölmek üzereyken..
  8. Flaş! ABD'de OHAL ilan edildi!
  9. Fenerbahçe'den ayrılan Aykut Kocaman..
  10. Dikkat: Güneş çarpması öldürebilir!
  11. Tahliye vaadiyle dolandırıcılık!..
  12. Prematüre bebekleri beslerken...
  13. Yüz binlerin beklediği KHK! Son KHK,..
  14. İran'dan IŞİD'lilere toplu idam!
  15. Dünya pamuk konferansı Türkiye'de..
  16. İşte erkeklerin boşanmak istemelerinin..
  17. Teröristler su dağıtım idaresini hedef..
  18. İBB açıkladı: Metrobüs kullanan yolcu..
  19. ODTÜ'nün hafif meşrep kızlarına ayar!
  20. Pişik olan bebeğe pudra kullanmayın
İnfazların altından bakın ne çıktı! PKK'lılar meğer...
İnfazların altından bakın ne çıktı! PKK'lılar meğer...
Erdoğan'ın yemin merasimi için Murat Bardakçı'dan bomba teklif!
Erdoğan'ın yemin merasimi için Murat Bardakçı'dan bomba teklif!
Ekonomik savaş başladı! Güney Kore'den flaş İran kararı
Ekonomik savaş başladı! Güney Kore'den flaş İran kararı
Ankara liseleri taban puanları yüzdelik dilimleri 2018 MEB LGS sonuçları
Ankara liseleri taban puanları yüzdelik dilimleri 2018 MEB LGS sonuçları
Destici: Öküz öldü ortaklık bozuldu
Destici: Öküz öldü ortaklık bozuldu

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Karamollaoğlu: 2001 krizinden daha sert bir kriz geliyor
Karamollaoğlu: 2001 krizinden daha sert bir kriz geliyor
En borçlu ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada
En borçlu ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada