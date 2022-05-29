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Gündem ODTÜ'deki skandalın perde arkası aralandı! PKK protestosuna katılanlardan yalnızca iki kişi öğrenci çıktı
Gündem

ODTÜ'deki skandalın perde arkası aralandı! PKK protestosuna katılanlardan yalnızca iki kişi öğrenci çıktı

ODTÜ'de PKK terör örgütü paçavrası ile yürüyüş yapıp, "Kürdistan" sloganları atılan protestoya ilişkin 16 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların sadece 2'si öğrenci çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-05-29 20:36:00 - 2022-05-29 20:52:20

 Yeniakitcom.tr 

ODTÜ'de "devrim yürüyüşü" adlı skandal etkinliğe katılanlardan 16 kişi gözaltına alındı.

Emniyet, yürüyüşte örgüt lehine slogan atıp öldürülen örgüt üyelerinin fotoğrafları ile yasadışı pankart açanları belirledi.

Yalnızca ikisi öğrenci çıktı!

Terörle mücadele polisi 16 kişiyi gözaltına alırken, bunlardan yalnızca ikisinin öğrenci olduğu belirtildi.

Dört kişinin ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ ve ‘terör örgütü propagandası yapmak’, iki kişinin ‘Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet’ ve ‘görev yaptırmamak için direnmek’, iki zanlının ise ‘kasten yaralama ve tehdit’ suçlarından adli işlem kayıtlarının bulunduğu öğrenildi.

Grup, ODTÜ'deki yürüyüşte PKK terör örgütünün kurucuları arasında bulunan Mazlum Doğan'ın fotoğrafını taşıyarak, "Kürdistan" sloganları atmıştı.

ODTÜ'deki skandal yürüyüşte 'Kürdistan' sloganları attılar!
ODTÜ'deki skandal yürüyüşte 'Kürdistan' sloganları attılar!

Gündem

ODTÜ'deki skandal yürüyüşte 'Kürdistan' sloganları attılar!

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Yorumlar

teroristler, katiller, hainler icin idam geri getirilmeli...biktik kasarlanmis adi suclulugu meslek edinenlerden

.......

Harun

O ikisininde ogrencilik hayatini bitirin turkiyede limon dahi satamasinlar
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