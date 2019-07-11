ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!

Aydınlık yazarı Utku Reyhan, ODTÜ’deki ağaç kesimi ve sonrasında “PKK sempatizanı” olduğu iddia edilen kesimin kışkırtması sonucu patlak veren protesto olaylarıyla ilgili dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Dünyanın önde gelen üniversitelerinden biri olduğunu savunduğu ODTÜ’de, birkaç PKK kuyrukçusu yüzünden bilim dışı gereksiz konuların gündeme geldiğini belirten Reyhan, ağaç ve yurt inşası meselesini 10 maddede özetledi.

Utku Reyhan’ın yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

Şahsen görüştüğüm ve ODTÜ’nün imar işlerinde görevli, değerli bir profesör. (Ki kendisi ODTÜ öğretim üyesi olsa da okula dolmuşla gider gelir. O derece halkçıdır) Şahsen görüştüğüm duayen bir orman mühendisi. Çok sayıda ODTÜ öğrencisinin konuya ilişkin görüşleri.

Bu kaynakların söylediklerini derlediğinizde ortaya şu tablo çıkıyor:

1- ODTÜ öğrencilerinin barınacağı ODTÜ içinde 1500 kişilik yurt ihtiyacı vardır.

2-ODTÜ’ye en yakın yerleşim birimleri olan Çiğdem ya da 100. Yıl mahallelerinde öğrencilere evler en az 1500 TL’den kiralanmaktadır. Standart öğrenci bütçesi için bu karşılanamaz bir bedeldir.

3-Kredi Yurtlar Kurumu, öğrencilerin barınma sorununu çözmekle görevli bir kuruluştur. Öğrenciler için çok ucuz ve nitelikli yurt olanakları sağlamalıdır. Sağlarsa değil, sağlamazsa kızılmalıdır.

4-Üniversite kendi bütçesiyle yurt yapamayacağını belirliyor ve KYK’ya talepte bulunuyor. Yani devletin değil, üniversitenin isteği söz konusu.

5-Yurt, devlet yurdu olacağı için ucuz. Demek ki gariban çocukları kalacak. ODTÜKYK yurt protokolüne göre, diğer KYK yurtlarının aksine bu yurda dışardan öğrenci alınmayacak, sadece ODTÜ öğrencileri kalabilecek. Hatta yurdun bir kısmı boş kalsa dahi ODTÜ öğrencisi olmayanlar alınmayacak.

6-Proje alanını ODTÜ belirliyor. Projeyi hazırlayan mimar ve mühendisler, ODTÜ Mimarlık Bölümü akademisyenleriyle birlikte çalışıyorlar.

7- Projede üniversitenin ricasıyla KYK standartları değil, ODTÜ’nün ihtiyaçları ve mimarisi gözetiliyor.

8-Yurt yapılacak alan, orman arazisi değil, niteliksiz kavak ağaçlarından oluşan bir bölge. Alan, Ankara’nın oksijen depolarından ODTÜ Ormanları içinde değil. Alan imar planında iskân sahası olarak geçiyor. Zaten bitişik alanlarında benzer amaçlı yapılar var.

9- Bölgedeki kavak ağaçları ekonomik amaçla zaten kullanılıyor. Kavak zaten böyle bir ağaçtır. Endüstriyeldir. Yani kesmek üzere yetiştirilir. Çok hızlı büyür. Orman değeri yoktur, ekosistem değeri yoktur. Fındık, çay eker gibi, kavak ekersiniz. Hatta bahar aylarında dişi kavakların yaydığı havada uçuşan pamukçuk şeklindeki polenler (Ankaralılar bilir) alerjik bulunduğu için kent merkezlerinde ağaçlandırmada artık kullanılmazlar.

ODTÜ Rektörlüğünün açıklamasına göre, bu kavaklık alandan çıkan emval (mallar) çok önceleri ODTÜ personeline, birkaç yıldır da Ankara’da ihtiyacı olan taşra okullarına yakacak olarak verilmektedir.

10-Yine protokole göre, Yurt yapılarının tamamlanmasıyla birlikte alan peyzaj düzenlemeleriyle yine yeşil örtüye sahip olacaktır.