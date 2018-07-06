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ODTÜ'de alçak pankart!

Eğitimle değil skandallarla gündeme gelen Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin (ODTÜ) 2018 yılı mezuniyet töreninde alçakça açılan pankart büyük tepki topladı.

06 Temmuz 2018 Cuma 22:26
ODTÜ'de alçak pankart!

Skandalları bitmek bilmeyen ODTÜ'nün 2017-2018 mezuniyet töreninde yine bir rezalet yaşandı. Sözde mezuniyet törenini siyasal şova çeviren "öğrenciler", Türkiye Cumhuriyeti CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan'a karşı akıl almaz hakaretler içeren pankartlar taşıdılar..

Her fırsatta kısıtlanan özgürlüklerinden, demokrasi ve medeniyetten bahseden, ülkede sözde diktatöryel bir yönetim olduğundan şikayet eden bu sözde "öğrenciler" açtıkları skandal pankartlarla adeta sınırları zorladılar.

"TRT'Yİ DIŞARI ALABİLİR MİYİZ"

24 Haziran seçimlerini temel konu olarak ele alan öğrenciler, Muharrem İnce'nin TRT için yaptığı "TRT'yi dışarı alabilir miyiz?" çıkışını pankartlarına taşıdı.

ERDOĞAN HAKKINDAKİ PANKARTLAR BÜYÜK TEPKİ TOPLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında da hakaret içerikli pankartlar taşıyan öğrenciler özellikle sosyal medyada büyük tepki topladı.

Görüntülerin sosyal medyaya düşmesi üzerine vatandaşlar "ODTÜ'yü yıkın, üniversite yapın", "bu rezilliğe kim nasıl izin verdi?" ve "bu edepsizliğin hesabı kesinlikle sorulmalı" yorumları yaparak adeta siyasal şova dönüşen bu skandal töreni organize edenleri ve bu soysuzluğa göz yumanları eleştirdi.

 

Bazı öğrencilerin ellerinde taşıdığı LGBT bayrakları da sosyal medya takipçilerinin gözünden kaçmadı.

HESABI SORULSUN

Görüntüler sosyal medyanın gündemini sarsarken skandal pankartlara karşı tepki yağdıran vatandaşlar "bu rezilliğe kim göz yumduysa hesabı sorulsun" yorumları yaparak, siyasal şova dönen bu sözde mezuniyet töreni ve hakaret skandallarının failleri hakkında gereğinin yapılmasını istediler.

 

 

ODTÜ'DE GEÇEN SENELERDE DE BU TÜR PROVOKASYONLAR YAŞANDI

Geçtiğimiz senelerde ODTÜ'de bilimle bağdaşmayan eğitim yuvasına yakışmayan görüntüler kaydedilmişti.

ODTÜ'de 'onur'unu sapkınlıkta arayan bir grup eşcinsel sapkın öğrenci, ahlaksız bir yürüyüş gerçekleştirmişti. Bu yürüşün ardından o dönem "Akılları bilime değil ib...eliğine çalışıyor" yorumları yapılmıştı.

 

 

NAMAZ KILAN ÖĞRENCİLERİ HEDEF ALAN VANDALLAR!

Namaz kılan öğrencilerin çivili sopalarla dövüldüğü ODTÜ’de, Diyanet’in etkinliğine gitmek için servis bekleyen öğrencilerin de solcu marjinal grupların saldırısına uğrayıp, doktor raporu aldığı ortaya çıktı.

 

 

 

 

 

 

 

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2018 Cuma 22:26
  1. muharrem ince
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. ODTÜ

YORUM YAZ

  • ŞahinŞahin51 dk önce
    Baldırı çıplak sözde gerizekalı aydın sürüsü.Pankart açıp marifet ettiklerini zannediyorlar.Kabahat onlarda değil onları yönlendiren bir kısım hoca denen alç...klardır.
  • cihadcihad51 dk önce
    bu okul ne yetiştiriyo belli oldu da bunların başında bi çobanları yokmu var tamam aha en başta bunu tutuklayın görevi suistimal ve marjinal gruplara ön ayak olduğu için sonrasında kapıya polis kalemlerini alsın alınlarına ibne top alçak yazsın okulada sokmasınlar devletin çayırları var orada otlasınlar zamanı geldiğinde sınır dışı ederiz avrupa domuz eti yiyoonlara göndeririz. hem yazamıyoruz diyolar baktımda oraya yazabilen adamı niye almıyolar. savcılar gözünüzün önünde görevinizi milletin söylemesine gerek yok bir uyarı ikincide öğrencilik falan yok defolsun gitsin
  • Aslan akbeyAslan akbey1 sa önce
    Akparti bu kizlari o kadar azdirdi ki okulda djndar sagduyulu erkeklere her turlu hakareti edjyirlar. Buna mukabil o aslan kardeslerimjz sabrediyirlar. Yoksa bu kizlar bizimkileri hem dover hemde hapise attirir taciz yada siddet iftirasi ile. Yani kufrettikleri akparti sayesinde. Bir odtulu olarak bu kadar soyluyorum.
  • AlpAlp41 dk önce
    Açık ve alçak hakaret. Cezasız kalmamalı yazana, göz yumana, taşıyana hepsine. TAYYİP ERDOĞAN'IN ÜZERİNDEN MİLLETE HAKARET.
  • dusmanini besleyen devletdusmanini besleyen devlet45 dk önce
    Bir devlet kendi sinirlari icinde hatta baskentinde kendisine dusman terorist yetistirilmesine nasil goz yumar? o pankarti yazan-cizen tasiyan piclarin alayini canli canli yakin
  • mm52 dk önce
    diploma almak ile adam olmak, insan olmak, vicdan/utanma duygusu sahibi olmanın çok farklı seyler olduğunun fotoğrafı...Sakallı Celalin dediği gibi "bazı cehalet sadece tahsil ile mümkündür!"yazık bunlara ve kullananlara
  • Ismail hakki efendiIsmail hakki efendi40 dk önce
    70yillardi galiba erdal inenu rektördu ben balgatliyim bize yakindi unuversite genclerle konusurduk tam bir terör yuvasiydi erdal inenunun eseri bunlar butun militanlar orda yetisirdi bu gune badar hic el atilmadi ora turkiye degilmi yikin yeni bir okul yapin birde bu rezaletlige göz yumanlarin gözunu oyunki Adam olsunlar cumhur baskanimiza bunu yapan ve izin veren göz yumanlarin görevden alinmasibu kactir oluyor bu pislikleri temizleyinartik
  • halkevleri halkevleri 57 dk önce
    yaşım 47 1988 ylında 9 eylülde okudum gördüm ve yıllardır yazıyorum ;buralarda ozaman öğretim üyesi olanların alayı 6 ayda halkevleirnde öğretmen yapılıp türlü kılıflarla üniversitelere kaydırılan militan akdemisyenlerv ebu militanlar militan yetiştiriyor üniveristelerde aktif olun bir olun marksistlere karşı birlik olun yıkın bu ateisthiyerarşiyi diye anlayabilen dinleyen olmadı 23 senedirde üniversitede çalışıyorum hala akdemisyenlerin%80islamdan uızak boş mankurt %15 fetöcü %5 milli ve yerli yetişen ne olur bu oranlarla !yahu iktidarsınız yahu bir araştırın kim!bu çarkın içindekim bu çarkı bozabilir ?
  • SerdarSerdar44 dk önce
    ODTÜBENCEODTÜDEGILTERÖRISTYETISTIRMEODTÜ SÜHALINEGELMISBURADA SADECEDEVLETEBAS KALDIRMA MILITANLARI TERÖRISTLERIYETISTIRILIYORSIMDIBUALÇAKLARINCEZASIKESILIPODTÜYÜDIBINDENYOKEDIPYIKIPTARIHEKARISMASIARTIKKAÇINILMAZVEODTÜ NÜN SORUMLULUARIHAKKINDATERÖRISTMUAMELESIYAPILIPHAKLARINDACEZAIISLEMLERINDEDERHALYAPILMASISART BU NE PERHIZNE LAHANATURSUSUYETERARTIKODTÜBÜTÜNTERÖSTLERINVENE KADARTERÖRIST DESTEKCISIVARSABUODTÜBUHAINLERINEMRINDESOLCUSUDHSKPCSIHDP PKK SIFETÖCÜSÜHEPSININELI VARODTÜDEEN KISA ZAMANDA SONUNUNGELMESIARTIKKAÇINILMAZYOKSADEVLETIMIZ INBASIDAIMAAGRIYACAKVEHER TÜRLÜPROBLEM LER ILEKARSI KARSIYAKALACAK .
  • mücahidmücahid55 dk önce
    ODUNADA TÜÜ
  • OrhanOrhan31 dk önce
    Kardeşim; eğitim yani maarif en mühim mesele. Dil,din,bayrak hassasiyeti olmayan, kadim değerlerimize bigane olanları ayıklayıcı müfredatı sarsılmaz değerlerimizi idrak ettirici irfan sahibi olacak biçimde acilen yapılandırılması zarurettir. Ortadoğu dakika bu duruma artık tahammül edilemez. Edep,insaf, ahlak dışı bu hazeyanlar artık olmamalı. Munkirlere laf kar etmez.
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