ODTÜ'de alçak pankart!

Skandalları bitmek bilmeyen ODTÜ'nün 2017-2018 mezuniyet töreninde yine bir rezalet yaşandı. Sözde mezuniyet törenini siyasal şova çeviren "öğrenciler", Türkiye Cumhuriyeti CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan'a karşı akıl almaz hakaretler içeren pankartlar taşıdılar..

Her fırsatta kısıtlanan özgürlüklerinden, demokrasi ve medeniyetten bahseden, ülkede sözde diktatöryel bir yönetim olduğundan şikayet eden bu sözde "öğrenciler" açtıkları skandal pankartlarla adeta sınırları zorladılar.

"TRT'Yİ DIŞARI ALABİLİR MİYİZ"

24 Haziran seçimlerini temel konu olarak ele alan öğrenciler, Muharrem İnce'nin TRT için yaptığı "TRT'yi dışarı alabilir miyiz?" çıkışını pankartlarına taşıdı.

ERDOĞAN HAKKINDAKİ PANKARTLAR BÜYÜK TEPKİ TOPLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında da hakaret içerikli pankartlar taşıyan öğrenciler özellikle sosyal medyada büyük tepki topladı.

Görüntülerin sosyal medyaya düşmesi üzerine vatandaşlar "ODTÜ'yü yıkın, üniversite yapın", "bu rezilliğe kim nasıl izin verdi?" ve "bu edepsizliğin hesabı kesinlikle sorulmalı" yorumları yaparak adeta siyasal şova dönüşen bu skandal töreni organize edenleri ve bu soysuzluğa göz yumanları eleştirdi.

Bazı öğrencilerin ellerinde taşıdığı LGBT bayrakları da sosyal medya takipçilerinin gözünden kaçmadı.

HESABI SORULSUN

Görüntüler sosyal medyanın gündemini sarsarken skandal pankartlara karşı tepki yağdıran vatandaşlar "bu rezilliğe kim göz yumduysa hesabı sorulsun" yorumları yaparak, siyasal şova dönen bu sözde mezuniyet töreni ve hakaret skandallarının failleri hakkında gereğinin yapılmasını istediler.

ODTÜ'DE GEÇEN SENELERDE DE BU TÜR PROVOKASYONLAR YAŞANDI

Geçtiğimiz senelerde ODTÜ'de bilimle bağdaşmayan eğitim yuvasına yakışmayan görüntüler kaydedilmişti.

ODTÜ'de 'onur'unu sapkınlıkta arayan bir grup eşcinsel sapkın öğrenci, ahlaksız bir yürüyüş gerçekleştirmişti. Bu yürüşün ardından o dönem "Akılları bilime değil ib...eliğine çalışıyor" yorumları yapılmıştı.

NAMAZ KILAN ÖĞRENCİLERİ HEDEF ALAN VANDALLAR!

Namaz kılan öğrencilerin çivili sopalarla dövüldüğü ODTÜ’de, Diyanet’in etkinliğine gitmek için servis bekleyen öğrencilerin de solcu marjinal grupların saldırısına uğrayıp, doktor raporu aldığı ortaya çıktı.