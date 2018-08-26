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ODTÜ Ormanı'nda yangın çıktı!

Ankara’da Ahlatlıbel Atatürk Parkı Tesisleri’nde bulunan ODTÜ ormanında yangın çıktı.

26 Ağustos 2018 Pazar 15:58
ODTÜ Ormanı'nda yangın çıktı!

Ankara'da Atatürk Parkı Tesislerinde bulunan ODTÜ ormanında yangın çıktı. Ahlatlıbel Atatürk Parkı Tesisleri’ndeki ODTÜ ormanında yangında orman arazisi küle döndü.

VATANDAŞLAR SÖNDÜRMEYE YARDIM ETTİ

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. Yangın söndürme çalışmasına parkta bulunan vatandaşlar da katkı sunarken, yangının çıkış nedenine ilişkin araştırmalar yapılıyor.

ARAÇ YANGIN TÜPLERİ İLE MÜDAHALE ETTİLER

Bu sırada yaklaşık 30 kişilik bir grup, itfaiye ekipleri gelen kadar yangına müdahale etti. Araçlarındaki yangın tüpleri, kürekler ve ağaç dalları ile alevlere müdahale eden vatandaşlar yangının büyük bir kısmını söndürdü. Daha sonra olay yerine gelen orman itfaiyesi yangına müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesi ile söndürüldü.

9 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Yangında yaklaşık 10 dönümlük alanın kül olduğu belirtildi. Bu arada alevlere müdahale eden 1'i itfaiye personeli 9 kişi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenenlere olay yerine gelen ambulansta müdahale edildi.

'HERKES CANLA BAŞLA MÜDAHALE ETTİ'

Piknik yapmak için alana geldiğini belirten Vahdettin Şahin, " Yangın sabah saatlerinde başladı. Bizde araçlardan yangın tüplerini alıp 50-60 kişi müdahale ettik. Elimizden geldiği kadar söndürmeye çalıştık. Herkes canla başla müdahale etti" dedi.
Demirhan Aru ise, dumanları gördükten sonra yardıma koştuklarını belirterek, "Başta 15-20 kişi müdahale ettik ama yangın rüzgarın etkisiyle çok büyüdü. Sonra yangın tüplerini aldık arabalardan. Çoğu insan yangın başladı diye korktu kaçtı. Buraya müdahale eden 30 kişi, 50 kişi. Büyük bir kısmını kendi başımıza söndürdük. Ama diğer tarafa müdahale 2 saat sürdü. Çok geç geldiler. Ankara'da nefes alacak çok az yerimiz kaldı. Yetkililer bir çözüm almalı. Çok üzüldük. Gözlerimiz doldu. İlk defa başımıza böyle bir şey geldi" dedi.

Haber Tarihi: 26 Ağustos 2018 Pazar 15:58
  1. Ankara
  2. odtü ormanı
  3. yangın

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