2025 ODMD Gladyatörleri belli oldu! Otomotivin yıldızları sahnede! Satışta ve iletişimde zirve kimde?

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nin (ODMD), markaların satış ve iletişim alanındaki başarılarını ödüllendirmek amacıyla düzenlediği ODMD Satış ve İletişim Ödülleri, bu yıl 16’ncı kez gerçekleştirildi. “ODMD Satış ve İletişim Ödülleri, 2025 Gladyatörleri” adıyla düzenlenen organizasyon, otomotiv sektörünü bir araya getiren görkemli ve heyecanlı bir törene sahne oldu.

6 Ocak 2026 tarihinde Raffles Hotel İstanbul’da düzenlenen geceye, ODMD üyesi markalar, otomotiv dünyasının önde gelen temsilcileri, basın mensupları ve çok sayıda davetli katıldı. Gecenin sunuculuğunu Güzem Yılmaz Ertem ve Mert Fırat üstlendi.

Sektörün en kapsamlı ve prestijli organizasyonlarından biri olarak kabul edilen ODMD Satış ve İletişim Ödülleri’nde, bu yıl “Satış” ve “İletişim” ana kategorilerinde olmak üzere toplam 21 dalda ödül sahiplerini buldu. Güçlü rekabetin yaşandığı törende, yıl boyunca öne çıkan markalar ve projeler sahneye çıkarak ödüllerini aldı.

Halk oylaması ve jüri değerlendirmesi

İletişim Ödülleri kapsamında halka açık kategorilerde aday olan projeler; Yılın TV Uygulaması, Yılın Dergi Uygulaması, Yılın Dijital Deneyim Uygulaması, Yılın Sosyal Medya Uygulaması, Yılın Gazete Uygulaması, Yılın Radyo Uygulaması, Yılın Outdoor Uygulaması ve Yılın Sponsorluk Uygulaması başlıklarında, www.odmdgladyator.com üzerinden yapılan oylamalarla ilk beşe kalmak için yarıştı.

Halk oylamasıyla ilk beşe kalan projeler ile halk oylamasına açık olmayan Yılın Sürdürülebilirlik Projesi, Yılın PR/Etkinlik Uygulaması, Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi ve Yılın Entegre İletişim Kampanyası kategorilerindeki tüm aday çalışmalar, jüri üyeleri tarafından değerlendirilerek gecede canlı oylamayla belirlendi.

Yılın Basın Lansmanı ödülü ise her yıl olduğu gibi otomotiv basınının oylarıyla belirlendi. Basın mensupları, 2025 yılı içerisinde katıldıkları marka ve model lansmanları ile test sürüşlerini değerlendirerek oylarını kullandı.

Gecede ayrıca sahibinden.com, 2025 yılı ikinci el araç ilan verilerine göre segmentlerinde en çok ilgi gören marka ve modellere ödüllerini takdim etti. Jüri Özel Ödülü de tören kapsamında sahibini buldu.

Satış ödülleri ODMD verileriyle belirlendi

Satış Ödülleri kategorisinde yer alan; En Hızlı Büyüyen Hafif Ticari Araç Markası, En Hızlı Büyüyen Otomobil Markası, En Çok Satılan Hafif Ticari Araç Modeli, En Çok Satılan Otomobil Modeli, En Çok Satılan Hafif Ticari Araç Markası, En Çok Satılan Otomobil Markası ve En Çok Satılan Otomobil ve Hafif Ticari Araç Markası ödülleri, ODMD veri tabanına işlenen yıllık satış adetleri esas alınarak belirlendi.

En yoğun katılım PR/etkinlik kategorisinde

ODMD üyesi markaların iletişim kategorilerine yoğun ilgi gösterdiği organizasyonda, en yüksek katılım 15 aday çalışmayla “Yılın PR/Etkinlik Uygulaması” kategorisinde gerçekleşti.

Yılın Sosyal Medya Uygulaması kategorisinde 13, Yılın Entegre İletişim Kampanyası kategorisinde ise 10 aday çalışma yer aldı. Bu yıl tüm kategorilerde toplam 90 proje ödül almak için yarıştı.

Ödül kazanan tüm markalar, ODMD tarafından onaylanan ve ödüllerle eş zamanlı hazırlanan logoları bir yıl süreyle kullanma hakkı elde etti.

Gladyatörlerin yol arkadaşları

ODMD Satış ve İletişim Ödülleri 2025 Gladyatörleri’nin bu yılki destekçileri arasında ana sponsor sahibinden.com olmak üzere; Castrol, Bridgestone, Garanti BBVA, Autorola, CEVA Logistics, Bakırcı Otomotiv, Lipa Lojistik, Ayvens ve Otokoç Otomotiv yer aldı.

Jüri 2025’in “En”lerini belirledi

Gladyatör Ödülleri’nin 16’ncı yılında, Stratejik İletişim Danışmanı Fügen Toksü başkanlığında; iletişim, pazarlama ve akademi dünyasından oluşan deneyimli jüri, aday projeleri profesyonel kriterlerle değerlendirdi.

ÖDÜL ALAN GLADYATÖRLER

Satış Ödülleri

Kategori Kazanan En Hızlı Büyüyen Hafif Ticari Araç Markası Toyota En Hızlı Büyüyen Otomobil Markası BYD En Çok Satılan Hafif Ticari Araç Modeli Ford Courier En Çok Satılan Otomobil Modeli Fiat Egea En Çok Satılan Hafif Ticari Araç Markası Ford En Çok Satılan Otomobil Markası Renault En Çok Satılan Otomobil ve Hafif Ticari Araç Markası Renault

İletişim Ödülleri

Kategori Kazanan Yılın Dergi Uygulaması Hyundai – INSTER Life Style & Fashion Yılın Radyo Uygulaması BYD – Kedi Mi Bebek Mi? Yılın Outdoor Uygulaması Škoda – Galataport Škoda Meydanı Yılın Dijital Deneyim Uygulaması Volkswagen – Volkswagen TV Yılın Sürdürülebilirlik Projesi Mercedes-Benz Türk – Toolstore Yılın Gazete Uygulaması MINI – MINI OLED Ekran Yılın PR / Etkinlik Uygulaması Ford Türkiye – Elektriğin Ford Çağı Yılın TV Uygulaması Citroën – Ami Fitbant Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi BMW – Değişimin Öncüleri Yılın Sosyal Medya Uygulaması Toyota – Her Km’de Yanınızda Yılın Sponsorluk Uygulaması Kia – Zorlu PSM Sponsorluk Yılın Entegre İletişim Kampanyası Mercedes-Benz – Yeni CLA Yılın Jüri Özel Ödülü ALJ Türkiye – Ağaçlandırma Seferberliği Yılın Basın Lansmanı BYD – Teknoloji Şovu

Sektör 2026’da 1.5 milyon araç satışı hedefliyor

ODMD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Bozkurt, törende yaptığı konuşmada 2025 yılını değerlendirerek 2026 beklentilerini paylaştı. Bozkurt, 2025 yılının otomotiv sektörü açısından beklentilerin üzerinde geçtiğini belirterek, küresel ve iç pazardaki tüm zorluklara rağmen sektörün yılı olumlu bir tabloyla kapattığını söyledi.

Bozkurt, “Sektörümüz için 2025 yılı, globaldeki ve iç pazardaki gelişmeler yönünden tüm zorluklara rağmen olumlu bir sene oldu. İnişiyle, çıkışıyla, iyisiyle, kötüsüyle yine heyecanlı bir yıl yaşadık. Yılın başında geçen seneye paralel bir pazar hacmi öngörülüyordu ancak Türkiye’nin yüksek nüfusu, artan mobilite ihtiyacı ve yaşlanan araç parkının yenilenme zamanının gelmiş olması, yeni rekor satış adetlerini destekleyen temel faktörler oldu” dedi.

Bu tabloyla birlikte otomotiv pazarının geçtiğimiz yılı yaklaşık yüzde 10,5’lik artışla 1 milyon 368 bin 400 adetle tamamladığını ifade eden Bozkurt, “Hafif ticari araç pazarı 283 bin 904 adetle, artık milyon sınırını aşan binek araç pazarı ise 1 milyon 84 bin 496 adetle yılı tamamladı. Bu adetlere ağır vasıta araç satışlarının henüz resmi olarak açıklanmayan bilgilerini de eklediğimizde, yaklaşık 1 milyon 415 bin adetlik hacme ulaşıldığını söyleyebiliriz” diye konuştu.

Elde edilen sonuçlardan aldıkları cesaretle daha büyük hedefleri konuşmaya başladıklarını dile getiren Bozkurt, otomotiv pazarının önümüzdeki dönemde 1,5 milyon adet seviyesine çıkabileceğini, hatta bu seviyenin de aşılabileceğini ifade etti. 2026 yılı beklentilerine de değinen Bozkurt, “2026 yılının da geçen yıla paralel bir sonuçla tamamlanacağını öngörüyoruz. Ekonomistlerin değerlendirmelerine bakıldığında, 2026 yılının ilk yarısının büyük ölçüde 2025’in devamı niteliğinde olacağı öngörülüyor. Yılın ikinci yarısı için ise küresel gelişmeleri ve ekonomik göstergeleri yakından takip etmek gerekecek” dedi.

Bozkurt, otomotiv sektörünün yalnızca üretim ve satış rakamlarıyla öne çıkmadığını vurgulayarak, “Bugün otomotiv sektörü; ihracatı, yarattığı istihdam, teknoloji katkısı ve son on yılda sağladığı 65 milyar dolarlık cari fazla ile Türkiye ekonomisinin en güçlü dinamo sektörlerinden biri konumunda. 2025’te 42 milyar dolar seviyesine ulaşan ihracatımız da bu başarının en somut göstergelerinden biri” ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki döneme ilişkin hedefleri de paylaşan Bozkurt, “Önümüzdeki dönemde temkinli ama kararlı bir yaklaşımla daha fazla yatırımın yapıldığı, ihracatın arttığı, istihdamın büyüdüğü ve yan sanayisiyle birlikte küresel ölçekte güçlenen bir otomotiv ekosistemi için çalışmaya devam edeceğiz. Bayilerimizden tedarik zincirimize, müşterilerimizden genç meslektaşlarımıza kadar tüm paydaşlarımızla birlikte insanı merkeze alan, sorumluluk bilinci yüksek ve sürdürülebilir bir sektör anlayışını geleceğe taşımak en önemli görevimiz olacak” diye konuştu.