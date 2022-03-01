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Dünya Odessa halkı Rus çıkarmasına karşı bakın ne yaptı!
Dünya

Odessa halkı Rus çıkarmasına karşı bakın ne yaptı!

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına karşı Odessa halkı, sahilde Rus birliklerine karşı kum torbalarıyla yığınak yaparak denizden gelebilecek çıkarmaya karşı önlem aldı.

Yeniakit Publisher
2022-03-01 17:40:00 - 2022-03-01 17:47:16

Ukrayna’nın Odessa kentinde halk, Rusya’nın denizden çıkarmasına karşı sahile kum torbalarıyla barikat kurmaya başladı.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarına karşı sivillerin direnişi sürüyor. Ukrayna’nın güneybatısında bulunan liman ve ulaşım merkezi Odessa kentinde halk, Rusya’nın denizden çıkarmasına karşı önlem aldı.

Kum torbalarıyıla yığınak yaptılar

Onlarca kişi, sahilde Rus birliklerine karşı kum torbalarıyla yığınak yaptı.

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