  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Odessa Başkonsolosluğumuzdan vatandaşlarımıza acil çağrı
Dünya

Odessa Başkonsolosluğumuzdan vatandaşlarımıza acil çağrı

Türkiye’nin Odessa Başkonsolosluğu Türk vatandaşlarına acil çağrı yaparak “Ukrayna'yı terk ederek ülkemize tahliye olmak üzere biran önce Başkonsolosluğumuza başvurmalarını önemle ikaz ediyoruz.” dedi.

Yeniakit Publisher
2022-03-01 16:31:00 -
Odessa Başkonsolosluğumuzdan vatandaşlarımıza acil çağrı

 Yeni Akit/Ankara 

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal girişimi nedeniyle Ukrayna’yı terk etmek isteyen Türk vatandaşlarına Odessa Başkonsolosluğumuzdan acil çağrı yapıldı.

Türkiye’nin Ukrayna’da bulunan Odessa Başkonsolosluğu Ukrayna’da yaşayan ve ülkeyi yaşanan savaş nedeniyle terk etmek isteyenlere acil çağrı yaptı. Başkonsolosluğun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “ÖNEMLİ! Odessa'da yaşayan vatandaşlarımızın Ukrayna'yı terk ederek ülkemize tahliye olmak üzere biran önce Başkonsolosluğumuza başvurmalarını önemle ikaz ediyoruz. Vatandaşlarımızı tahliye edecek otobüsler saat 14.30'da Başkonsolosluğumuzun önünden hareket edecektir.” ifadeleri kullanıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay