Odessa Başkonsolosluğumuzdan vatandaşlarımıza acil çağrı
Türkiye’nin Odessa Başkonsolosluğu Türk vatandaşlarına acil çağrı yaparak “Ukrayna'yı terk ederek ülkemize tahliye olmak üzere biran önce Başkonsolosluğumuza başvurmalarını önemle ikaz ediyoruz.” dedi.
Yeni Akit/Ankara
Rusya’nın Ukrayna’yı işgal girişimi nedeniyle Ukrayna’yı terk etmek isteyen Türk vatandaşlarına Odessa Başkonsolosluğumuzdan acil çağrı yapıldı.
Türkiye’nin Ukrayna’da bulunan Odessa Başkonsolosluğu Ukrayna’da yaşayan ve ülkeyi yaşanan savaş nedeniyle terk etmek isteyenlere acil çağrı yaptı. Başkonsolosluğun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “ÖNEMLİ! Odessa'da yaşayan vatandaşlarımızın Ukrayna'yı terk ederek ülkemize tahliye olmak üzere biran önce Başkonsolosluğumuza başvurmalarını önemle ikaz ediyoruz. Vatandaşlarımızı tahliye edecek otobüsler saat 14.30'da Başkonsolosluğumuzun önünden hareket edecektir.” ifadeleri kullanıldı.